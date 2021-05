Kosmetyki z serii BABY pozwalają kompleksowo i bezpiecznie zadbać o komfort i zdrowie dziecięcej skóry od samego urodzenia. Produkty linii BABY zawierają aż 97-99% składników naturalnego pochodzenia. Skuteczność i bezpieczeństwo kosmetyków potwierdzają badania kliniczne, dermatologiczne oraz testy na zawartość niklu. Kosmetyki BABY mają fizjologiczne dla noworodków pH, są także idealne dla alergików. Moc niepasteryzowanego aloesu (20%), masła shea, witaminy E i roślinnych ekstraktów z nagietka i owsa, działa kojąco, nawilża, chroni, łagodzi, odżywia i zmiękcza delikatną skórę maluszków.

W skład linii wchodzą:

EQUILIBRA BABY PASTA OCHRONNA Z TLENKIEM CYNKU (10%) 100 ml

Produkt niezawodny na pieluszkowe odparzenia czy wysypki dziecięce. Koi i łagodzi podrażnienia, które są powodem dużego dyskomfortu u niemowląt. Zaleca się ją stosować regularnie po każdej zmianie pieluszki. Dobrze się rozprowadza na skórze dziecka i szybko się wchłania.

Cena 22,99 zł

EQUILIBRA BABY DELIKATNY KREM DO TWARZY I CIAŁA 100 ml

Polecany do nawilżania wrażliwej skóry niemowlęcia, przy codziennej pielęgnacji. Delikatny krem zmiękcza, koi, oraz odżywia skórę. Krem wchłania się szybko, nie pozostawiając tłustej warstwy. Delikatnie perfumowany bez alergenów.

Cena 21,99 zł

EQUILIBRA BABY DELIKATNA OLIWKA ZMIĘKCZAJĄCA 0M+ 200ml

Nawilża i chroni skórę niemowlęcia po każdej kąpieli. W jej składzie znajdują się naturalne oleje ze słodkich migdałów i olej sojowy, a także bisabolol i witamina E. Szybko się wchłania nie pozostawiając tłustej warstwy. Pozostawia skórę gładką, miękką i jedwabistą.

Cena 25,99 zł

EQUILIBRA BABY DELIKATNY SZAMPON DO CIAŁA I WŁOSÓW 0M+ 250ml

Szampon aloesowy o formule NO TEARS jest delikatny dla dziecięcych oczu, nie powoduje nieprzyjemnego szczypania, dzięki czemu kąpiel jest czystą przyjemnością dla maluszka. Szampon łagodnie oczyszcza delikatną skórę i włosy, pozostawiając włosy lśniące, a skórę mięciutką. Produkt zawiera składniki pochodzenia naturalnego, takie jak aloes (20%) o działaniu nawilżającym i ochronnym oraz wyciąg z nagietka o właściwościach kojących.

Cena 18,99 zł

EQUILIBRA BABY DELIKATNE CHUSTECZKI OCZYSZCZAJĄCE 72szt.

Miękkie i mocno nasączone kojącym mleczkiem. Doskonałe do przemywania skóry dziecka, bez konieczności mocnego pocierania. Razem z kojącą emulsją z tlenkiem cynku tworzy doskonały duet do pielęgnacji skóry dziecka po każdej zmianie pieluszki. Chusteczki sprawdzą się także do oczyszczania rąk i twarzy dziecka w podróży czy na spacerze. Cena 15,99 zł

EQUILIBRA BABY DELIKATNY PŁYN DO MYCIA RĄK I TWARZY 0M+ 250 ML

Łagodny płyn do codziennej higieny twarzy i dłoni dziecka. Tworzy aksamitną piankę, która delikatnie oczyszcza i nawilża. Dzięki formule NO TEARS może być stosowane do buzi, bez obawy szczypania w oczy.

Cena 18,99 zł

www.equilibra.pl , www.equilibrasklep.pl

Producent: EQUILIBRA

Linia produktowa: BABY

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Equilibra to marka z ponad 30-letnim doświadczeniem, będąca liderem w sprzedaży suplementów diety i kosmetyków naturalnych we Włoszech, wśród których kosmetyki Aloe Vera odnoszą największy sukces. W swojej ofercie oprócz kosmetyków pielęgnacyjnych posiada również suplementy diety. Equilibra stawia na naturalne trendy i skuteczną pielęgnację w zgodzie z naturą. W dążeniu do naturalności i jej szczególnego pokreślenia, asortyment marki sukcesywnie wzbogacany jest o nowe lepsze składy i moc ekstraktów roślinnych, a produkty marki stopniowo przechodzą rebranding opakowań w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. Equilibra używa surowców najlepszej jakości. Aloes, który jest głównym składnikiem produktów Equilibra, uzyskiwany jest w ręcznym procesie ekstraktowania liścia na zimno, kolejno następuje mechaniczne upłynnienie i stabilizacja wewnętrznej tkanki liści, dzięki czemu w pełni zachowuje swoje dobroczynne właściwości, stanowiąc 100% czysty nienaruszony surowiec. Co bardzo ważne, produkty Equilibra zawierają wysokie stężenie czystego, niepasteryzowanego Aloe Vera, od 20 aż do 98%!