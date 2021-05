MARKA : Equilibra

SERIA: SUN CARE

PRODUKT: Aloesowy przeciwzmarszczkowy krem przeciwsłoneczny SPF 50+, filtry UVB UVA, 75 ml - BESTSELLER

Sun Care - Aloesowy przeciwzmarszczkowy krem przeciwsłoneczny SPF 50+ z filtrami UVB UVA. Anti-Aging i bardzo wysoka ochrona przeciwsłoneczna

Aloesowy przeciwzmarszczkowy krem przeciwsłoneczny SPF 50+ to lekki, nieperfumowany krem, stworzony dla skutecznej ochrony skóry twarzy przed promieniami słonecznymi i starzeniem się. Dzięki połączeniu mocy naturalnych składników chroni i pielęgnuje, pozwalając jednocześnie zachować zdrową i naturalną opaleniznę. Olejek ze słodkich migdałów i masło shea zapewniają właściwe nawilżenie i elastyczność skóry. Olejek z marchwi stymuluje naturalną ochronę skóry przed szkodliwym działaniem słońca. Olejek arganowy w połączeniu z witaminą E, przeciwdziała wolnym rodnikom, działa skutecznie przeciwutleniająco i pomaga przeciwdziałać uszkodzeniom spowodowanym fotostarzeniem. Krem posiada specjalny filtr anty-IR, który chroni przed promieniowaniem podczerwonym, zapobiegając tym samym generowaniu wolnych rodników, rozszerzaniu naczynek i degradacji cennego kolagenu. Krem, tak jak cała seria kosmetyków do opalania Equilibra ALOE SOLARE, jest bliski naturze i środowisku, ma wysoką zawartość składników pochodzenia naturalnego.

Moc głównych składników:

- Aloes Equilibra® w stężeniu 40% - Najwyższej jakości aloes pozyskiwany w ręcznym procesie ekstrahowania na zimno, bez obróbki chemicznej oraz bez pasteryzacji. Doskonale nawilża, chroni i przywraca równowagę skórze, odświeża i zapewnia skórze ulgę jednocześnie oferując zwiększoną ochronę.

- Naturalny kompleks nawilżający - Mleko migdałowe + Opuncja figowa + Witamina E - idealny dla skóry przesuszonej przez słońce, wiatr, sól i chlor.

- Kompleks filtrów PROSUN-UV ® Complex - o maksymalnej fotostabilności, zwiększa czas ochrony przeciwsłonecznej.

Aloesowy przeciwzmarszczkowy krem przeciwsłoneczny SPF 50+ Equilibra jest wodoodporny, wydajny, ma lekką konsystencję i dobrze się rozprowadza. Doskonale nadaje się także do wrażliwej skóry. Został przetestowany fotodermatologicznie.

www.equilibra.pl , www.equilibrasklep.pl

Producent: EQUILIBRA

Linia produktowa: SUN CARE

Opakowanie: 75 ml

Cena: ok. 54,99 zł

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Equilibra to marka z ponad 30-letnim doświadczeniem, będąca liderem w sprzedaży suplementów diety i kosmetyków naturalnych we Włoszech, wśród których kosmetyki Aloe Vera odnoszą największy sukces. W swojej ofercie oprócz kosmetyków pielęgnacyjnych posiada również suplementy diety. Equilibra stawia na naturalne trendy i skuteczną pielęgnację w zgodzie z naturą. W dążeniu do naturalności i jej szczególnego pokreślenia, asortyment marki sukcesywnie wzbogacany jest o nowe lepsze składy i moc ekstraktów roślinnych, a produkty marki stopniowo przechodzą rebranding opakowań w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. Equilibra używa surowców najlepszej jakości. Aloes, który jest głównym składnikiem produktów Equilibra, uzyskiwany jest w ręcznym procesie ekstraktowania liścia na zimno, kolejno następuje mechaniczne upłynnienie i stabilizacja wewnętrznej tkanki liści, dzięki czemu w pełni zachowuje swoje dobroczynne właściwości, stanowiąc 100% czysty nienaruszony surowiec. Co bardzo ważne, produkty Equilibra zawierają wysokie stężenie czystego, niepasteryzowanego Aloe Vera, od 20 aż do 98%!