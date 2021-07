MARKA : Equilibra

SERIA: ALOE

ASORTYMENT: Aloesowy oczyszczający żel micelarny 200 ml – bestseller

Aloesowy oczyszczający żel micelarny EQUILIBRA

Aloesowy oczyszczający żel micelarny Equilibra skutecznie i szybko usuwa makijaż oraz wszelkie zanieczyszczenia, pozostawiając skórę czystą, świeżą i nawilżoną. Jest wyjątkowo delikatny dla skóry, nie powoduje podrażnień i uczucia dyskomfortu. Zawarte w żelu specjalnie wyselekcjonowane micele, stworzone przez surfaktanty pochodzenia roślinnego, zapewniają wysoką skuteczność i kompatybilność ze skórą. Doskonale wychwytują zanieczyszczenia i ślady makijażu, ułatwiając ich usuwanie i delikatnie oczyszczając skórę.

Moc głównych składników:

- Roślinne środki powierzchniowo czynne delikatnie oczyszczają skórę nie powodując podraznień

- Kwas hialuronowy nawilża i działa liftingująco

- Gliceryna roślinna nadaje miękkość i elastyczność

- Aloes Equilibra® w stężeniu 20% to najwyższej jakości aloes pozyskiwany w ręcznym procesie ekstrahowania na zimno, bez obróbki chemicznej oraz bez pasteryzacji. Doskonale nawilża, chroni i przywraca równowagę skórze twarzy.

Żel jest wydajny, łatwy w użyciu, ma przyjemną konsystencję i dobrze się rozprowadza. Zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego. Produkt jest przebadany dermatologicznie i klinicznie. Kosmetyk można nabyć w estetycznym, poręcznym opakowaniu 200 ml.

www.equilibra.pl www.equilibrasklep.pl

Producent: EQUILIBRA

Linia produktowa: ALOE

Opakowanie: 200 ml,

Cena: ok. 23 zł

Equilibra to marka z ponad 30-letnim doświadczeniem, będąca liderem w sprzedaży suplementów diety i kosmetyków naturalnych we Włoszech, wśród których kosmetyki Aloe Vera odnoszą największy sukces. W swojej ofercie oprócz kosmetyków pielęgnacyjnych posiada również suplementy diety. Equilibra stawia na naturalne trendy i skuteczną pielęgnację w zgodzie z naturą. W dążeniu do naturalności i jej szczególnego pokreślenia, asortyment marki sukcesywnie wzbogacany jest o nowe lepsze składy i moc ekstraktów roślinnych, a produkty marki stopniowo przechodzą rebranding opakowań w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. Equilibra używa surowców najlepszej jakości. Aloes, który jest głównym składnikiem produktów Equilibra, uzyskiwany jest w ręcznym procesie ekstraktowania liścia na zimno, kolejno następuje mechaniczne upłynnienie i stabilizacja wewnętrznej tkanki liści, dzięki czemu w pełni zachowuje swoje dobroczynne właściwości, stanowiąc 100% czysty nienaruszony surowiec. Co bardzo ważne, produkty Equilibra zawierają wysokie stężenie czystego, niepasteryzowanego Aloe Vera, od 20 aż do 98%!