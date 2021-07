MARKA : Equilibra

SERIA: TRICOLOGICA

PRODUKT: Wzmacniające ampułki przeciw wypadaniu włosów 10 x 8ml - BESTSELLER

Wzmacniające ampułki przeciw wypadaniu włosów EQUILIBRA Tricologica

Wzmacniające ampułki przeciw wypadaniu włosów EQUILIBRA Tricologica to efektywna kuracja wzmacniająca dla włosów delikatnych, kruchych ze skłonnością do łamliwości i wypadania. Moc naturalnych wyciągów roślinnych odbudowuje i wzmacnia strukturę włosów, stymulując wzrost, zapobiegając i spowolniając ich wypadanie. Zawarty w ampułkach specjalnie opracowany kompleks roślinny PHYTOSINERGIA o silnym działaniu regeneracyjnym pomaga zachować grubość i objętość łodygi włosa. Ampułki pielęgnują włosy i skórę głowy, nawilżają, ułatwiają rozczesywanie, pozostawiając włosy wzmocnione, elastyczne, lśniące i zdrowe. Produkt jest bliski naturze, zawiera aż 98% składników pochodzenia naturalnego.

Moc głównych składników:

- Naturalny kompleks Phytosinergia - kompleks roślinny stworzony z nawilżającego aloesu, zmiękczającego oleju arganowego oraz wzmacniającej keratyny roślinnej, ekstrahowanej z konopi i ryżu.

- Naturalne nawilżacze - pokrywają włosy, ułatwiając ich rozczesywanie.

- Witaminy A, E, F, C - dermo-ochronne, wspomagają regenerację skóry.

- Witaminy H i B6 - uczestniczą w prawidłowym funkcjonowaniu cebulki włosa.

- Ekstrakt z rukwi wodnej - bogaty w witaminy i minerały, odżywia cebulkę włosa.

- Ekstrakt z zielonej herbaty - bogaty w kofeinę o działaniu stymulującym.

Wzmacniające ampułki przeciw wypadaniu włosów Equilibra Tricologica dostępne są w opakowaniu zawierającym 10 szt. o pojemności 8 ml. Wraz z wzmacniającym szamponem przeciw wypadaniu włosów z linii Tricologica, stanowią kompletną kurację pomagającą rozwiązać ten problem.

www.equilibra.pl , www.equilibrasklep.pl

Producent: EQUILIBRA

Linia produktowa: TRICOLOGICA

Opakowanie: 10 x 8 ml

Cena: ok. 49,99 zł

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Equilibra to marka z ponad 30-letnim doświadczeniem, będąca liderem w sprzedaży suplementów diety i kosmetyków naturalnych we Włoszech, wśród których kosmetyki Aloe Vera odnoszą największy sukces. W swojej ofercie oprócz kosmetyków pielęgnacyjnych posiada również suplementy diety. Equilibra stawia na naturalne trendy i skuteczną pielęgnację w zgodzie z naturą. W dążeniu do naturalności i jej szczególnego pokreślenia, asortyment marki sukcesywnie wzbogacany jest o nowe lepsze składy i moc ekstraktów roślinnych, a produkty marki stopniowo przechodzą rebranding opakowań w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. Equilibra używa surowców najlepszej jakości. Aloes, który jest głównym składnikiem produktów Equilibra, uzyskiwany jest w ręcznym procesie ekstraktowania liścia na zimno, kolejno następuje mechaniczne upłynnienie i stabilizacja wewnętrznej tkanki liści, dzięki czemu w pełni zachowuje swoje dobroczynne właściwości, stanowiąc 100% czysty nienaruszony surowiec. Co bardzo ważne, produkty Equilibra zawierają wysokie stężenie czystego, niepasteryzowanego Aloe Vera, od 20 aż do 98%!