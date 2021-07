Equilibra - MODELUJĄCY PEELING SOLNY DO CIAŁA Z ALOESEM 600G



Peeling z unikalną kompozycją składników, doskonale złuszcza, wygładza i odżywia skórę. Zawiera bogactwo naturalnych olejków oraz sól z Morza Martwego, która zapobiega gromadzeniu się wody w organizmie. Dzięki regularnemu stosowaniu skóra odzyskuje jędrność, jest gładka i zrelaksowana.

Moc głównych składników:

Sól z Morza Martwego: pomaga usunąć martwe komórki i wygładzają zgrubienia naskórka.

pomaga usunąć martwe komórki i wygładzają zgrubienia naskórka. Olej z pestek winogron: odżywia i uelastycznia.

odżywia i uelastycznia. Wyciągi z wąkroty azjatyckiej, kasztanowca, bluszczu: posiadają właściwości łagodzące, przeciwbakteryjne.

posiadają właściwości łagodzące, przeciwbakteryjne. Olejek rozmarynowy: zmniejsza widoczność cellulitu i wygładza skórę.

zmniejsza widoczność cellulitu i wygładza skórę. Mentol: pozostawia przyjemnie uczucie chłodu.

pozostawia przyjemnie uczucie chłodu. Aloes: zapewnia właściwy poziom nawilżenia

www.equilibra.pl

www.equilibrasklep.pl

Producent: EQUILIBRA

Opakowanie: 600 g

Cena: ok. 41 zł

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Equilibra to marka z ponad 30-letnim doświadczeniem, będąca liderem w sprzedaży suplementów diety i kosmetyków naturalnych we Włoszech, wśród których kosmetyki Aloe Vera odnoszą największy sukces. W swojej ofercie oprócz kosmetyków pielęgnacyjnych posiada również suplementy diety. Equilibra stawia na naturalne trendy i skuteczną pielęgnację w zgodzie z naturą. W dążeniu do naturalności i jej szczególnego pokreślenia, asortyment marki sukcesywnie wzbogacany jest o nowe lepsze składy i moc ekstraktów roślinnych, a produkty marki stopniowo przechodzą rebranding opakowań w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. Equilibra używa surowców najlepszej jakości. Aloes, który jest głównym składnikiem produktów Equilibra, uzyskiwany jest w ręcznym procesie ekstraktowania liścia na zimno, kolejno następuje mechaniczne upłynnienie i stabilizacja wewnętrznej tkanki liści, dzięki czemu w pełni zachowuje swoje dobroczynne właściwości, stanowiąc 100% czysty nienaruszony surowiec. Co bardzo ważne, produkty Equilibra zawierają wysokie stężenie czystego, niepasteryzowanego Aloe Vera, od 20 aż do 98%!