Aloes – kosmetyczny geniusz o bezcennych właściwościach dla skóry i włosów

Charakterystyczne, mięsiste liście z małymi ząbkami, intensywnie zielony kolor i pokaźne rozmiary – oto aloes, roślina, której zalet nie da się przecenić. Znany ze swoich prozdrowotnych właściwości, często spożywany jest w postaci koktajli i soków. Jednak to kosmetyczne moce aloesu sprawiają, że jest absolutnym „must have” w każdym domu. Stosowany zewnętrznie w postaci czystego żelu lub jako składnik kremów, maseczek, balsamów i wszelkich innych kosmetyków, daje mnóstwo korzyści dla urody, zdrowia oraz właściwej kondycji skóry i włosów. Jest wszechstronny, efektywny, naturalny i bezpieczny nawet dla wrażliwej skóry, dlatego z aloesowych właściwości kosmetycznych mogą korzystać całe pokolenia – od niemowląt do seniorów.

Siła natury i bezpieczeństwo w jednym

Aloes to roślina o bardzo długiej tradycji medycznej. Jego liście wykorzystywane były już setki lat przed naszą erą, stanowiąc lekarstwo na najróżniejsze choroby. Jako pierwsi cudowne właściwości aloesu opisywali starożytni Egipcjanie. O zaletach tej rośliny rozpisywali się także greccy zielarze, podkreślając zdolność aloesu do leczenia ran wojennych oraz medycy z chińskiej dynastii Sung, którzy stosowali go do leczenia chorób skóry. Jego genialne właściwości doceniała nawet Kleopatra, przygotowując sobie aloesowe maseczki i kąpiele. Nie ulega wątpliwości, że aloes stanowił prawdziwe panaceum antycznego świata.

Obecnie aloes nadal jest wybitnie ceniony i mimo natłoku kosmetycznych nowinek i sztucznych komponentów, naturalne kosmetyki aloesowe są jednymi z najbardziej wszechstronnych i bezpiecznych. Aloes potrafi rozwiązać większość problemów pielęgnacyjnych. Efektywnym działaniem aloesu mogą cieszyć się całe pokolenia, gdyż ze względu na swoje naturalne pochodzenie i delikatność, działa szybko i skutecznie, nie podrażniając nawet bardzo wrażliwej skóry. Aloes ma działanie regenerujące, oczyszczające, nawilżające, przeciwzapalne i łagodzące. Oprócz tego dba o odpowiednie pH oraz zwalcza cellulit. Zawiera witaminy: B, C, E, oraz kwas foliowy, biotynę, sód, potas, cynk, magnez, miedź i żelazo. To prawdziwy eliksir urody. – mówi Aneta Chachuła ekspert włoskiej marki Equilibra, specjalizującej się w produkcji naturalnych dermokosmetyków na bazie wysokojakościowego aloesu.

Gładka i promienna cera bez zmarszczek

Aloes to nieoceniona pomoc w walce z cerą trądzikową. Dzięki obecności antraglikozydów wykazuje on działanie bakteriobójcze, dlatego świetnie radzi sobie z minimalizowaniem ropnych wyprysków. Co więcej, obecne w miąższu polisacharydy stymulują odbudowę naskórka, co docenią szczególnie osoby zmagające się z przebarwieniami potrądzikowymi i nierównym kolorytem cery. Warto dodać, że aloes nie tylko rozprawi się z istniejącymi zmianami, ale także zapobiegnie tworzeniu się nowych, gdyż aktywnie oczyszcza i reguluje wydzielanie sebum.

Szeroko znane są także przeciwstarzeniowe właściwości aloesu. Roślina ta zawiera bogactwo przeciwutleniaczy, które skutecznie rozprawiają się z wolnymi rodnikami. Można powiedzieć, że aloes jest prawdziwą bombą witaminową, stymuluje produkcję kolagenu i wspomaga mikrokrążenie. Jednak co najważniejsze – aloes jest jednym z najskuteczniejszych humektantów. Głęboko nawilża, napina skórę i wyrównuje drobne zmarszczki. Zwłaszcza w połączeniu z olejem ze słodkich migdałów zapewnia szybki i długotrwały efekt liftingujący.

Pocałunki słońca nie muszą boleć

Aloes przynosi również ulgę poparzonemu słońcem ciału. Zbyt długie kąpiele słoneczne skutkują zaczerwienieniem, tkliwością i wysuszeniem skóry. Na szczęście aloes jest w stanie ukoić słoneczne podrażnienia, a przy tym odświeżyć i przyspieszyć proces regeneracji tkanek. Jego sok wykazuje delikatne właściwości przeciwbólowe, dlatego wykorzystywany jest do łagodzenia pieczenia i swędzenia, które pojawiają się po zbyt intensywnej ekspozycji na promienie UV.

Bujne i zdrowe włosy

Aloes genialnie sprawdza się także jako środek zaradczy przy wielu problemach z włosami. Jego silne właściwości nawilżające są pomocne zwłaszcza w kuracji przesuszonych kosmyków. Włosy suche, matowe, puszące się i pozbawione blasku z łatwością ulegają uszkodzeniom mechanicznym, co skutkuje rozdwojonymi końcówkami. Aloes wiąże wilgoć we włosie, zapobiegając jej dodatkowej utracie, a przez to głęboko nawilża i przywraca miękkość. Warto przy tym dodać, że aloes, odżywiając włosy, nie obciąża ich struktury, jako że rozpuszcza się w wodzie i nie tworzy na ich powierzchni dodatkowej warstwy, dlatego nawet pasma cienkie i osłabione mogą skorzystać z jego dobroczynnych właściwości. Jest to ważne szczególnie w przypadku włosów delikatnych, które łatwo tracą objętość. Aloes działa bowiem oczyszczająco i przywraca włosom ich naturalną lekkość. Piękne włosy nie istnieją bez zdrowej i odpowiednio odżywionej skóry głowy. To w niej znajdują się cebulki włosów, które odpowiadają za prawidłowy podział komórek macierzy, a w konsekwencji, za niezakłócony wzrost włosa. Aloes działa wspomagająco również jeśli chodzi o skalp. Jego właściwości antygrzybicze i antybakteryjne pomagają oczyścić skórę głowy, natomiast dzięki zdolnościom normalizacji pH, roślina ta przywraca skalpowi równowagę kwasowo-zasadową i niweluje swędzenie, łupież i uczucie gorąca, tak charakterystyczne dla zbyt przesuszonej skóry głowy.

Wszechstronna pielęgnacja dla dużych i małych

Szerokie spektrum działania to jedna z największych zalet aloesu. Jego zastosowanie wykracza daleko poza to upiększające. Pielęgnacja skóry i włosów przy użyciu produktów z aloesem to tylko najbardziej popularne przykłady zastosowania tej rośliny w kosmetyce. – mówi Aneta Chachuła, ekspert Equilibra. Aloe vera jest bowiem jednym z najbardziej uniwersalnych składników dostępnych na rynku. Jego zdolność do łagodzenia stanów zapalnych, właściwości zmiękczające, nawilżające i odżywcze są doceniane przez osoby w różnym wieku i o różnych typach skóry. Nie dziwi więc, że kosmetyki zawierające ten składnik cieszą się taką popularnością. Aloes z delikatnością i mocą koi, odżywia i oczyszcza nie tylko twarz, ale i całe ciało. Można go bez wahania stosować w pielęgnacji jamy ustnej, higienie intymnej, a nawet w pierwszych dniach życia niemowląt. Wahających się pragnę uspokoić – dobrej jakości kosmetyki aloesowe mogą być jak najbardziej stosowane w oczyszczaniu i ochronie delikatnej skóry także najmłodszych dzieci – dodaje ekspert Equilibra.

Bezpieczeństwo i wygoda – warto o nie zadbać

Liście aloesu można czasem spotkać w sklepach ze zdrową żywnością. Niektórzy próbują własnoręcznie przygotowywać z nich okłady na twarz, czy płukanki na włosy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby to robić, jest to jednak dość czasochłonna procedura wymagająca wprawy i dobrej organizacji. Prostszym wyjściem jest zainwestowanie w dobrej jakości kosmetyki zawierające niepasteryzowany aloes. Wybierając produkty z wysokoprocentową zawartością ekstraktowanego na zimno aloesu, można zaoszczędzić czas, a przy tym być pewnym, że aplikuje się właściwie przygotowany i odpowiednio skoncentrowany preparat.

