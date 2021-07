Nowość w ofercie marki Equilibra - INNOWACYJNE DEZODORANTY W SPRAYU – 24 godziny skutecznej ochrony w zgodzie z naturą

Włoska marka Equilibra wprowadziła na polski rynek nową serię innowacyjnych dezodorantów w sprayu. Nowe produkty zawierają aż 99% składników pochodzenia naturalnego, stanowią skuteczną ochronę antybakteryjną, zapewniając jednocześnie bezpieczną i łagodną pielęgnację delikatnej skóry pod pachami. Nowe spraye Equilibra zawierają antybakteryjne składniki pochodzenia naturalnego, dzięki czemu skutecznie chronią przed powstawaniem brzydkich zapachów aż przez 24 godziny. Naturalne, aktywnie nawilżające ekstrakty otrzymywane z oleju kokosowego zapewniają miękkość, gładkość i głębokie nawilżenie skóry pod pachami. Nowa seria dezodorantów Equilibra to produkty naturalne i przyjazne środowisku. Nie zawierają soli aluminium oraz wykorzystują technologię areozolu nitrogenowego, który ogranicza niekorzystny wpływ na środowisko i globalne ocieplenie.

W skład nowej serii dezodorantów w sprayu Equilibra wchodzą trzy produkty:

- Łagodzący ALOESOWY DEZODORANT W SPRAYU 75 ML

Łagodny dla skóry dezodorant. Zawiera aloes o działaniu łagodzącym, specjalny emolient oraz nawilżający składnik z oleju kokosowego, który zapewnia miękkość i nawilżenie delikatnej skórze pach.

- Oczyszczający IMBIROWY DEZODORANT W SPRAYU 75 ML

Oczyszczający, delikatny dezodorant. Zawiera ekstrakt z imbiru o działaniu oczyszczającym, specjalny emolient oraz nawilżający składnik z oleju kokosowego, który zapewnia miękkość i nawilżenie delikatnej skórze pach.

- Odświeżający DEZODORANT W SPRAYU TEA TREE 75 ML

Odświeżający, delikatny i innowacyjny dezodorant. Zawiera olejek z drzewa herbacianego o działaniu odświeżającym, specjalny emolient oraz nawilżający składnik z oleju kokosowego, który zapewnia miękkość i nawilżenie delikatnej skórze pach.

www.equilibra.pl , www.equilibrasklep.pl

Producent: EQUILIBRA

Pojemność: 75 ml, Cena: ok 19.90 zł

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Equilibra to marka z ponad 30-letnim doświadczeniem, będąca liderem w sprzedaży suplementów diety i kosmetyków naturalnych we Włoszech, wśród których kosmetyki Aloe Vera odnoszą największy sukces. W swojej ofercie oprócz kosmetyków pielęgnacyjnych posiada również suplementy diety. Equilibra stawia na naturalne trendy i skuteczną pielęgnację w zgodzie z naturą. W dążeniu do naturalności i jej szczególnego pokreślenia, asortyment marki sukcesywnie wzbogacany jest o nowe lepsze składy i moc ekstraktów roślinnych, a produkty marki stopniowo przechodzą rebranding opakowań w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. Equilibra używa surowców najlepszej jakości. Aloes, który jest głównym składnikiem produktów Equilibra, uzyskiwany jest w ręcznym procesie ekstraktowania liścia na zimno, kolejno następuje mechaniczne upłynnienie i stabilizacja wewnętrznej tkanki liści, dzięki czemu w pełni zachowuje swoje dobroczynne właściwości, stanowiąc 100% czysty nienaruszony surowiec. Co bardzo ważne, produkty Equilibra zawierają wysokie stężenie czystego, niepasteryzowanego Aloe Vera, od 20 aż do 98%!