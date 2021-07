MARKA : Equilibra

SERIA: ALOE

ASORTYMENT: Aloesowy krem do twarzy 75ml – bestseller

Aloesowy krem do twarzy EQUILIBRA – nawilżająca moc w zgodzie z naturą

Porządne nawilżenie, przyjemne odświeżenie i łagodne ukojenie – czujesz, że Twoja skóra twarzy tego potrzebuje? Postaw na naturalną pielęgnację z aloesem! Aloes to prawdziwy król nawilżania i kosmetyczny geniusz o bezcennych właściwościach dla skóry, która po prostu go kocha!

Aloesowy krem do twarzy EQUILIBRA zawiera aż 40% niepasteryzowanego aloesu. Jest to krem o lekkiej i delikatnej konsystencji, polecany do codziennej pielęgnacji skóry twarzy i szyi. Bogata formuła roślinna oraz zawarte w kremie składniki aktywne mają działanie nawilżające i odżywcze o właściwościach ochronnych oraz kojących. 98% składników kremu jest pochodzenia naturalnego.

Moc głównych składników:

- Aloes Equilibra® w wysokim stężeniu 40%. Najwyższej jakości aloes pozyskiwany w ręcznym procesie ekstrahowania na zimno, bez obróbki chemicznej oraz bez pasteryzacji. Doskonale nawilża, chroni i przywraca równowagę skórze twarzy.

- Witamina E naturalny przeciwutleniacz, opóźnia procesy starzenia komórek

- Olej ze słodkich migdałów utrzymuje odpowiednie nawodnienie skóry.

Krem polecany do każdego rodzaju skóry. Jest wygodny w użyciu, nie pozostawia na skórze tłustych śladów, dobrze się rozprowadza i wchłania, przetestowany dermatologicznie, dostępny w opakowaniu 75ml.

www.equilibra.pl

www.equilibrasklep.pl

Producent: EQUILIBRA

Linia produktowa: ALOE

Opakowanie: 75 ml,

Cena: ok. 27 zł

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Equilibra to marka z ponad 30-letnim doświadczeniem, będąca liderem w sprzedaży suplementów diety i kosmetyków naturalnych we Włoszech, wśród których kosmetyki Aloe Vera odnoszą największy sukces. W swojej ofercie oprócz kosmetyków pielęgnacyjnych posiada również suplementy diety. Equilibra stawia na naturalne trendy i skuteczną pielęgnację w zgodzie z naturą. W dążeniu do naturalności i jej szczególnego pokreślenia, asortyment marki sukcesywnie wzbogacany jest o nowe lepsze składy i moc ekstraktów roślinnych, a produkty marki stopniowo przechodzą rebranding opakowań w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. Equilibra używa surowców najlepszej jakości. Aloes, który jest głównym składnikiem produktów Equilibra, uzyskiwany jest w ręcznym procesie ekstraktowania liścia na zimno, kolejno następuje mechaniczne upłynnienie i stabilizacja wewnętrznej tkanki liści, dzięki czemu w pełni zachowuje swoje dobroczynne właściwości, stanowiąc 100% czysty nienaruszony surowiec. Co bardzo ważne, produkty Equilibra zawierają wysokie stężenie czystego, niepasteryzowanego Aloe Vera, od 20 aż do 98%!