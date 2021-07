Nowe produkty w linii Equilibra ORAL CARE – naturalna pielęgnacja i bogactwo aktywnych składników w trosce o zdrowe zęby

Włoska marka Equilibra wprowadziła na polski rynek cztery nowości rozszerzające linię ORAL CARE.

Equilibra Oral Care to linia stworzona w trosce o zdrowe zęby, dziąsła i naturalną higienę jamy ustnej. Bogata w składniki naturalnego pochodzenia, bez sacharyny, produkty z linii zawierają 90-98% składników naturalnego pochodzenia. Są testowane klinicznie, dzięki kontrolowanej ścieralności nie uszkadzają szkliwa. Opakowania kartonowe Equilibra Oral Care są przyjazne środowisku, posiadają certyfikat FSC.

Nowe produkty ORAL CARE:

- EQUILIBRA Kokosowy płyn do płukania jamy ustnej - 500 ml

Delikatny kokosowy płyn do płukania jamy ustnej. Łączy naturalne działanie oleju kokosowego i kojące działanie aloesu, malwy i porostu islandzkiego, a także redukuje namnażanie się bakterii dzięki zawartości olejku z drzewa herbacianego i grejpfruta. Ksylitol, zmniejsza kwasowość jamy ustnej, przeciwdziała namnażaniu się bakterii odpowiedzialnych za powstawanie płytki nazębnej i próchnicy. Stosowany regularnie chroni zęby przed próchnicą i kamieniem nazębnym, pomagając jednocześnie zachować naturalną biel zębów i zapewniając świeży oddech. Nie zawiera alkoholu, sacharyny, fluoru. 91% składników naturalnego pochodzenia.

Cena ok. 23,99 zł

- EQUILIBRA Pasta do zębów kokosowa NATURALNA BIEL 75ml

Delikatna pasta z dodatkiem fluoru, o świeżym smaku, która łączy w sobie naturalne działanie oleju kokosowego z orzeźwiającym smakiem mięty pieprzowej. Słodzona stewią. Stosowana regularnie, przy zastosowaniu prawidłowej techniki, przez co najmniej minutę, pomaga chronić zęby przed próchnicą oraz kamieniem nazębnym. Pomaga zachować naturalną biel zębów i zapewnia świeży oddech. Moc głównych składników: olej kokosowy - działa łagodząco i wybielająco, mięta pieprzowa – orzeźwia, papaja - pomaga zapobiegać tworzeniu się płytki nazębnej. Nie zawiera sacharyny. 96% składników naturalnego pochodzenia.

Cena ok. 15,99 zł

- EQUILIBRA Imbirowy płyn do płukania jamy ustnej INTENSYWNA ŚWIEŻOŚĆ - 500 ml

Odświeżający płyn do płukania jamy ustnej. Łączy odświeżające działanie ekstraktu z imbiru z kojącym działaniem aloesu, malwy i porostu islandzkiego, a także redukuje namnażanie się bakterii dzięki zawartości olejku z drzewa herbacianego i grejpfruta. Ksylitol zmniejsza kwasowość jamy ustnej, przeciwdziała namnażaniu się bakterii odpowiedzialnych za powstawanie płytki nazębnej i próchnicy. Zawiera fluor, stosowany regularnie chroni zęby przed próchnicą i kamieniem nazębnym oraz zapewnia świeży oddech. Nie zawiera sacharyny i alkoholu. 90% składników naturalnego pochodzenia.

Cena ok. 23,99 zł

- EQUILIBRA Pasta do zębów imbirowa INTENSYWNA ŚWIEŻOŚĆ 75ml

Delikatna pasta do zębów z dodatkiem fluoru, o musującym i pikantnym smaku, która łączy odświeżające działanie imbiru z rozmarynem. Słodzona stewią. Stosowana regularnie, przy zastosowaniu prawidłowej techniki, przez co najmniej minutę, pomaga chronić zęby przed próchnicą i kamieniem nazębnym oraz zapewnia świeży oddech, a jednocześnie jest delikatna dla szkliwa ze względu na kontrolowaną ścieralność. Moc głównych składników: aloes - działa kojąco, ekstrakt z imbiru - działa odświeżająco, ekstrakt z rozmarynu - działa antybakteryjnie. Zawiera fluor, słodzona stewią. Nie zawiera sacharyny. 98% składników naturalnego pochodzenia.

Cena ok. 15,99 zł

www.equilibra.pl , www.equilibrasklep.pl

Producent: EQUILIBRA

Linia produktowa: ORAL CARE

Wyłączny dystrybutor: APS Import-Export

Equilibra to marka z ponad 30-letnim doświadczeniem, będąca liderem w sprzedaży suplementów diety i kosmetyków naturalnych we Włoszech, wśród których kosmetyki Aloe Vera odnoszą największy sukces. W swojej ofercie oprócz kosmetyków pielęgnacyjnych posiada również suplementy diety. Equilibra stawia na naturalne trendy i skuteczną pielęgnację w zgodzie z naturą. W dążeniu do naturalności i jej szczególnego pokreślenia, asortyment marki sukcesywnie wzbogacany jest o nowe lepsze składy i moc ekstraktów roślinnych, a produkty marki stopniowo przechodzą rebranding opakowań w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. Equilibra używa surowców najlepszej jakości. Aloes, który jest głównym składnikiem produktów Equilibra, uzyskiwany jest w ręcznym procesie ekstraktowania liścia na zimno, kolejno następuje mechaniczne upłynnienie i stabilizacja wewnętrznej tkanki liści, dzięki czemu w pełni zachowuje swoje dobroczynne właściwości, stanowiąc 100% czysty nienaruszony surowiec. Co bardzo ważne, produkty Equilibra zawierają wysokie stężenie czystego, niepasteryzowanego Aloe Vera, od 20 aż do 98%!