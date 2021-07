MARKA : Equilibra

SERIA: ALOE

ASORTYMENT: Extra Dermo żel aloesowy Multi-Active, EQUILIBRA, 150ml, 75ml

Extra Dermo żel aloesowy Multi-Active EQUILIBRA – multifunkcyjny, naturalny - obowiązkowy w domu i na wakacjach dla całej rodziny!

Extra Dermo żel aloesowy Multi-Active Equilibra to wielofunkcyjny dermokosmetyk polecany dla całej rodziny. Doskonale pielęgnuje skórę oraz skutecznie wspomaga łagodzenie wielu dolegliwości skórnych. Jest niezastąpiony w kosmetyczce i apteczce, obowiązkowy w podróżnym bagażu.

To naturalnie dobry wybór! Dlaczego?

Dermo żel Equilibra ma bardzo wysokie stężenie czystego, niepasteryzowanego żelu aloesowego - aż 98%, pozyskiwanego w ręcznym procesie poprzez ekstrahowanie na zimno liścia aloesu, a następnie ucieranie go na bardzo gęstą masę. Aloes Equilibra dzięki naturalnym metodom otrzymywania utrzymuje naturalne i aktywne składniki zawarte w liściach, zachowując swoje drogocenne właściwości lecznicze i odżywcze.

Żel działa kojąco, przyspiesza proces regeneracji, doskonale odżywia skórę, łagodzi podrażnienia i uszkodzenia. Sprawdzi się w przypadku otarć, odcisków i pęcherzy, przyniesie ulgę przy oparzeniach i poparzeniach słonecznych. Przyspiesza regenerację skóry po depilacji i goleniu, poprawia gojenie drobnych ranek i zadrapań. Zmniejsza ryzyko podrażnień spowodowanych poceniem się. Sprawdzi się także w jamie ustnej przy zapaleniu dziąseł.

Pokocha go każda skóra, a w szczególności sucha i odwodniona, oraz ta ze skłonnością do trądziku. Nałożony na zdrową skórę, odświeża i regeneruje sprawiając, że staje się ona przyjemna w dotyku.

www.equilibra.pl, www.equilibrasklep.pl

Producent: EQUILIBRA,

Opakowanie: 150 ml Cena: ok. 34 zł

Opakowanie: 75 ml Cena: ok. 19zł

Equilibra to marka z ponad 30-letnim doświadczeniem, będąca liderem w sprzedaży suplementów diety i kosmetyków naturalnych we Włoszech, wśród których kosmetyki Aloe Vera odnoszą największy sukces. W swojej ofercie oprócz kosmetyków pielęgnacyjnych posiada również suplementy diety. Equilibra stawia na naturalne trendy i skuteczną pielęgnację w zgodzie z naturą. W dążeniu do naturalności i jej szczególnego pokreślenia, asortyment marki sukcesywnie wzbogacany jest o nowe lepsze składy i moc ekstraktów roślinnych, a produkty marki stopniowo przechodzą rebranding opakowań w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. Equilibra używa surowców najlepszej jakości. Aloes, który jest głównym składnikiem produktów Equilibra, uzyskiwany jest w ręcznym procesie ekstraktowania liścia na zimno, kolejno następuje mechaniczne upłynnienie i stabilizacja wewnętrznej tkanki liści, dzięki czemu w pełni zachowuje swoje dobroczynne właściwości, stanowiąc 100% czysty nienaruszony surowiec. Co bardzo ważne, produkty Equilibra zawierają wysokie stężenie czystego, niepasteryzowanego Aloe Vera, od 20 aż do 98%!