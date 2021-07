MARKA : Equilibra

SERIA: ALOE

ASORTYMENT: Żel Lekkie Nogi z efektem chłodzącym, EQUILIBRA, 125 ml

Żel Lekkie Nogi EQUILIBRA – natychmiastowa ulga dla przeciążonych, zmęczonych nóg

Ciężkie nogi zmęczone upałem, długotrwałym staniem czy noszeniem wysokich obcasów? To nie problem! Można temu łatwo zaradzić zapewniając nogom natychmiastową ulgę i odprężenie. Uczucie ciężkości żegnamy, komfort i lekkość nóg witamy… z żelem Lekkie Nogi od włoskiej marki EQUILIBRA!

Żel Lekkie Nogi Equilibra z efektem chłodzenia poprawia krążenie w naczyniach włosowatych, zapewniając błyskawiczne odprężenie i przyjemne uczucie lekkości. Skutecznie eliminuje dyskomfort ciężkich nóg spowodowany między innymi długotrwałym staniem lub siedzeniem, noszeniem wysokich obcasów lub zbyt ciasnych ubrań, intensywnym upałem, czy też przeciążeniami wynikającymi z nadwagi. Pomaga odzyskać równowagę nogom także w innych problematycznych sytuacjach związanych z nieprawidłowym mikrokrążeniem. Żel zawiera aż 96% składników pochodzenia naturalnego, jest delikatnie perfumowany, lekki i przyjemny w użyciu.

Moc głównych składników:

- Aloes Equilibra® - zawarty w dużych ilościach - 20% nawilża i przywraca równowagę skórze.

- Myszopłoch kolczasty - tonizuje.

- Oczar wirginijski - poprawia krążenie włośniczkowe.

- Czerwone winogrona - chronią naczynia.

- Miłorząb japoński - działa obkurczająco.

- Eskulina - wspomaga odporność naczyń włosowatych.

- Mentol – orzeźwia.

Żel Lekkie Nogi Equilibra dostępny jest w opakowaniu 125ml. Testowany dermatologicznie, polecany dla każdego rodzaju skóry.

www.equilibra.pl, www.equilibrasklep.pl

Producent: EQUILIBRA,

Opakowanie: 125 ml Cena: ok. 34 zł

Equilibra to marka z ponad 30-letnim doświadczeniem, będąca liderem w sprzedaży suplementów diety i kosmetyków naturalnych we Włoszech, wśród których kosmetyki Aloe Vera odnoszą największy sukces. W swojej ofercie oprócz kosmetyków pielęgnacyjnych posiada również suplementy diety. Equilibra stawia na naturalne trendy i skuteczną pielęgnację w zgodzie z naturą. W dążeniu do naturalności i jej szczególnego pokreślenia, asortyment marki sukcesywnie wzbogacany jest o nowe lepsze składy i moc ekstraktów roślinnych, a produkty marki stopniowo przechodzą rebranding opakowań w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. Equilibra używa surowców najlepszej jakości. Aloes, który jest głównym składnikiem produktów Equilibra, uzyskiwany jest w ręcznym procesie ekstraktowania liścia na zimno, kolejno następuje mechaniczne upłynnienie i stabilizacja wewnętrznej tkanki liści, dzięki czemu w pełni zachowuje swoje dobroczynne właściwości, stanowiąc 100% czysty nienaruszony surowiec. Co bardzo ważne, produkty Equilibra zawierają wysokie stężenie czystego, niepasteryzowanego Aloe Vera, od 20 aż do 98%!