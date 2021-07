MARKA : Equilibra

EQUILIBRA - Aloesowy sztyft do opalania SPF 50+ UVB/UVA – do zadań specjalnych

Aloesowy sztyft do opalania SPF 50+ UVB/UVA Equilibra to prawdziwy ekspert od ochrony przeciwsłonecznej, stworzony do zadań specjalnych! Blizny, pieprzyki, tatuaże oraz wszelkie, nawet bardzo wrażliwe miejsca odwdzięczą się po wakacjach zdrowiem i świetną kondycją za to, że go używasz!

Sztyft Equilibra to specjalistyczny, wodoodporny kosmetyk do stosowania punktowego, skutecznie zabezpieczający skórę we wrażliwych miejscach. Szczególnie polecany jest do stosowania w okolicach oczu, ust oraz wszędzie tam, gdzie skóra jest delikatna i najszybciej pojawiają się oznaki fotostarzenia. Doskonale chroni również znamiona, blizny, przebarwienia, pieprzyki i tatuaże. Zapewnia bardzo wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB oraz promieniami IR. Dzięki naturalnemu aktywnemu działaniu filtrów anty-IR chroni skórę przed promieniowaniem podczerwonym, zapobiegając nadmiernemu nagrzewaniu, zaczerwienieniu i co się z tym wiąże generowaniu wolnych rodników, rozszerzaniu naczynek i degradacji cennego kolagenu. Zawiera aż 15% niepasteryzowanego aloesu, przez co nie tylko zabezpiecza skórę, ale także doskonale ją nawilża, odświeża, koi i pielęgnuje, przywracając naturalną równowagę po nadmiernej ekspozycji słonecznej. Jest bliski naturze i środowisku, ma wysoką zawartość składników pochodzenia naturalnego..

Moc głównych składników:

- Aloes Equilibra® - Najwyższej jakości aloes pozyskiwany w ręcznym procesie ekstrahowania na zimno, bez obróbki chemicznej oraz bez pasteryzacji. Pomaga chronić skórę przed działaniem promieni słonecznych i uszkodzeniami wywołanymi przez światło. Nawilża, odświeża i równoważy skórę zaczerwienioną od słońca, wiatru i soli.

- Kompleks filtrów PROSUN-UV ® Complex - o maksymalnej fotostabilności, zwiększa czas ochrony przeciwsłonecznej.

- Naturalny składnik, który przyczynia się do ochrony skóry przed promieniami IR.

Skuteczność i bezpieczeństwo produktu potwierdzają testy fotodermatologiczne. Sztyft odpowiedni jest dla każdego rodzaju skóry.

www.equilibra.pl , www.equilibrasklep.pl

Producent: EQUILIBRA, Opakowanie: 10 ml, Cena: ok. 42 zł

Equilibra to marka z ponad 30-letnim doświadczeniem, będąca liderem w sprzedaży suplementów diety i kosmetyków naturalnych we Włoszech, wśród których kosmetyki Aloe Vera odnoszą największy sukces. W swojej ofercie oprócz kosmetyków pielęgnacyjnych posiada również suplementy diety. Equilibra stawia na naturalne trendy i skuteczną pielęgnację w zgodzie z naturą. W dążeniu do naturalności i jej szczególnego pokreślenia, asortyment marki sukcesywnie wzbogacany jest o nowe lepsze składy i moc ekstraktów roślinnych, a produkty marki stopniowo przechodzą rebranding opakowań w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. Equilibra używa surowców najlepszej jakości. Aloes, który jest głównym składnikiem produktów Equilibra, uzyskiwany jest w ręcznym procesie ekstraktowania liścia na zimno, kolejno następuje mechaniczne upłynnienie i stabilizacja wewnętrznej tkanki liści, dzięki czemu w pełni zachowuje swoje dobroczynne właściwości, stanowiąc 100% czysty nienaruszony surowiec. Co bardzo ważne, produkty Equilibra zawierają wysokie stężenie czystego, niepasteryzowanego Aloe Vera, od 20 aż do 98%!