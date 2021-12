Włosy zniszczone, słabe i przesuszone, to problem z którym boryka się bardzo wiele kobiet. Codzienna stylizacja, suszenie i prostowanie włosów, a także zabiegi fryzjerskie, nieodpowiednie kosmetyki lub inne szkodliwe czynniki, w krótkim czasie mogą doprowadzić do destrukcji struktury włosa. Zmatowiałe, szorstkie, łamliwe włosy są trudne do ułożenia, nieestetyczne i kłopotliwe, a przez ich kruchość jest ich na głowie coraz mniej. Taki stan włosów wymaga konkretnego działania które odbuduje i odżywi włosy. Rozwiązaniem problemu jest naprawcza kuracja restrukturyzująca Equilibra Tricologica, która w trzech krokach naturalnie i skutecznie poradzi sobie nawet z bardzo słabymi i zniszczonymi włosami.

Krok 1. Oczyszczanie – Naprawczy szampon restrukturyzujący do włosów EQUILIBRA

Krok 2. Odżywianie - Naprawcza odżywka restrukturyzująca do włosów EQUILIBRA

Krok 3. Głęboka restrukturyzacja - Naprawcza odżywka restrukturyzująca do włosów EQUILIBRA



Krok 1. Oczyszczanie – Naprawczy szampon restrukturyzujący

Naprawczy szampon Equilibra z profesjonalnej linii do pielęgnacji włosów TRICOLOGICA to kosmetyk stworzony z myślą o oczyszczaniu delikatnych, matowych i łamliwych włosów. Dzięki starannie opracowanej recepturze wzmacnia i regeneruje włosy, przywracając im zdrowy wygląd. Regularnie stosowany odbudowuje uszkodzone włókno włosa, nadaje włosom objętości i sprawia, że stają się bardziej odporne na działanie czynników zewnętrznych. Szampon zawiera specjalnie opracowany, naturalny kompleks roślinny PHYTOSINERGIA o działaniu silnie regenerującym. Dzięki bogatej zawartości naturalnych składników aktywnych łagodnie oczyszcza, nawilża i odżywia, zmiękcza i nadaje blasku, naprawia i wzmacnia strukturę włosów. Produkt jest bliski naturze, zawiera aż 98% składników pochodzenia naturalnego. Skuteczność działania potwierdzają badania kliniczne. Equilibra w trosce o środowisko zadbała także o opakowania całej linii kosmetyków Tricologica - powstają one z materiałów recyklingowych, a opakowania kartonowe posiadają certyfikat FSC.

Moc głównych składników:

Naturalny kompleks PHYTOSINERGIA - kompleks roślinny stworzony z nawilżającego aloesu, zmiękczającego i nadającego połysk oleju arganowego oraz wzmacniającej keratyny roślinnej, ekstrahowanej z konopi i ryżu. Naturalne nawilżacze - ułatwiają rozczesywanie włosów pokrywając ich powierzchnię. Ekstrakt z kasztanowca - odżywia i naprawia zniszczone włosy.

Opakowanie: 300 ml, Cena: ok. 27.99 zł, www.equilibra.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krok 2. Odżywianie - Naprawcza odżywka restrukturyzująca do włosów EQUILIBRA

Naprawcza odżywka restrukturyzująca do włosów Equilibra TRICOLOGICA to pielęgnacyjne must have dla włosów delikatnych, matowych, łamliwych lub zniszczonych, wymagających skutecznej kuracji odbudowującej i wzmacniającej. Odżywka zawiera specjalnie opracowany dla profesjonalnej linii TRICOLOGICA, naturalny kompleks roślinny PHYTOSINERGIA o działaniu silnie regenerującym. Dzięki bogatej zawartości naturalnych składników aktywnych odbudowuje i wzmacnia strukturę włosów. Zapewnia miękkość i ułatwia rozczesywanie. Odżywia, nawilża, nadaje miękkości, sprawia, że włosy są wygładzone, przyjemne w dotyku, lśniące i zdrowe. Dobry, naturalny skład - zawiera aż 98% składników pochodzenia naturalnego – oraz potwierdzające skuteczność badania kliniczne – to prawdziwe atuty produktu.

Moc głównych składników:

Naturalny kompleks PHYTOSINERGIA - kompleks roślinny stworzony z nawilżającego aloesu, zmiękczającego i nadającego połysk oleju arganowego oraz wzmacniającej keratyny roślinnej, ekstrahowanej z konopi i ryżu. Naturalne nawilżacze - ułatwiają rozczesywanie włosów pokrywając ich powierzchnię. Olej kokosowy - jest bogatym źródłem kwasów tłuszczowych, o działaniu odżywczym, zmiękczającym i naprawczym na włókno włosów. Ekstrakt z kasztanowca - odżywia i naprawia zniszczone włosy. Olej z kiełków pszenicy – zamyka łuski włosów i pozostawia film na włosach, dzięki czemu łatwiej się rozczesują i są miękkie w dotyku​.

Naprawcza odżywka restrukturyzująca do włosów Equilibra TRICOLOGICA jest wydajna, przyjemna w użyciu, dobrze się rozprowadza i pokrywa włosy. Stanowi idealny zestaw z naprawczym szamponem i maską restrukturyzującą Equilibra TRICOLOGICA.

Opakowanie: 200 ml, Cena: ok. 24,99 zł, www.equilibra.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krok 3. Głęboka restrukturyzacja - Naprawcza maska restrukturyzująca do włosów EQUILIBRA

Naprawcza maska restrukturyzująca do włosów Equilibra TRICOLOGICA polecana jest do głębokiej pielęgnacji włosów osłabionych, matowych, łamliwych lub zniszczonych, wymagających skutecznej kuracji odbudowującej i wzmacniającej. Maska łączy w sobie bogactwo naturalnych składników aktywnych, które dzięki synergicznemu działaniu wzajemnie się uzupełniają, wzmacniając swoje właściwości. Maska zawiera naturalny kompleks PHYTOSINERGIA o działaniu silnie regenerującym, a także białka roślinne, które pokrywając włosy zapewniają im głębokie nawilżenie i sprężystość. Maska zapewnia miękkość i ułatwia rozczesywanie delikatnych, łamliwych i matowych włosów. Przywraca prawidłową strukturę zniszczonym włosom. Odżywia, nawilża, daje przyjemne uczucie komfortu, pozostawiając włosy miękkie, wzmocnione, lśniące i zdrowe. Produkt jest bliski naturze, zawiera aż 98% składników pochodzenia naturalnego, jego skuteczność potwierdzają badania kliniczne.

Moc głównych składników:

Naturalny kompleks PHYTOSINERGIA - kompleks roślinny stworzony z nawilżającego aloesu, zmiękczającego i nadającego połysk oleju arganowego oraz wzmacniającej keratyny roślinnej, ekstrahowanej z konopi i ryżu. Naturalne nawilżacze - ułatwiają rozczesywanie włosów pokrywając ich powierzchnię. Olej kokosowy – bogaty w nasycone kwasy tłuszczowe, a zwłaszcza w kwas laurynowy, który działa odżywczo, zmiękczająco i naprawczo na włókno włosa. Białka pszenne – nadają włosom objętości.

Naprawcza maska restrukturyzująca do włosów Equilibra TRICOLOGICA to kosmetyk wydajny, wolny od parabenów, SLS, alergenów, delikatnie perfumowany. Stanowi idealny zestaw z naprawczym szamponem i odżywką restrukturyzującą Equilibra TRICOLOGICA.

Opakowanie: 250 ml, Cena: ok. 36,39 zł, www.equilibra.pl

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Equilibra to marka z ponad 30-letnim doświadczeniem, będąca liderem w sprzedaży suplementów diety i kosmetyków naturalnych we Włoszech, wśród których kosmetyki Aloe Vera odnoszą największy sukces. W swojej ofercie oprócz kosmetyków pielęgnacyjnych posiada również suplementy diety. Equilibra stawia na naturalne trendy i skuteczną pielęgnację w zgodzie z naturą. W dążeniu do naturalności i jej szczególnego pokreślenia, asortyment marki sukcesywnie wzbogacany jest o nowe lepsze składy i moc ekstraktów roślinnych, a produkty marki stopniowo przechodzą rebranding opakowań w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. Equilibra używa surowców najlepszej jakości. Aloes, który jest głównym składnikiem produktów Equilibra, uzyskiwany jest w ręcznym procesie ekstraktowania liścia na zimno, kolejno następuje mechaniczne upłynnienie i stabilizacja wewnętrznej tkanki liści, dzięki czemu w pełni zachowuje swoje dobroczynne właściwości, stanowiąc 100% czysty nienaruszony surowiec. Co bardzo ważne, produkty Equilibra zawierają wysokie stężenie czystego, niepasteryzowanego Aloe Vera, od 20 aż do 98%!