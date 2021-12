MARKA : Equilibra

SERIA: ALOE

ASORTYMENT: Oczyszczająca maseczka do twarzy EQUILIBRA, 2x 7,5ml

Oczyszczająca maseczka do twarzy Equilibra Aloe

Aloesowa maseczka z zieloną glinką i ekstraktem z ogórka o działaniu odświeżającym, oczyszczającym i rozświetlającym dzięki oddziaływaniu naturalnych składników czynnych występujących w formule. Obecność aloesu i zielonej glinki doskonale działa na nieoczyszczoną skórę zmniejszając nadmiar sebum, pozostawiając twarz odświeżoną i czystą. 98% SKŁADNIKÓW NATURALNEGO POCHODZENIA.

Co zawiera?

► Aloes (40%): nawilża i przywraca równowagę skóry

► Zielona glinka: oczyszcza, regeneruje i zmiękcza

► Olej andiroba: łagodzi i regeneruje, ujędrnia

► Kwas Hialuronowy: nawilża i wygładza

► Sok z ogórka: rozświetla, odświeża i orzeźwia

► Skrobia pszeniczna: absorbuje nadmiar sebum, działa kojąco i uspokajająco

► witamina E: przeciwutleniacz

www.equilibra.pl, www.equilibrasklep.pl

Producent: EQUILIBRA,

Opakowanie: 2 x 7,5 ml Cena: ok. 7,90 zł

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Equilibra to marka z ponad 30-letnim doświadczeniem, będąca liderem w sprzedaży suplementów diety i kosmetyków naturalnych we Włoszech, wśród których kosmetyki Aloe Vera odnoszą największy sukces. W swojej ofercie oprócz kosmetyków pielęgnacyjnych posiada również suplementy diety. Equilibra stawia na naturalne trendy i skuteczną pielęgnację w zgodzie z naturą. W dążeniu do naturalności i jej szczególnego pokreślenia, asortyment marki sukcesywnie wzbogacany jest o nowe lepsze składy i moc ekstraktów roślinnych, a produkty marki stopniowo przechodzą rebranding opakowań w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. Equilibra używa surowców najlepszej jakości. Aloes, który jest głównym składnikiem produktów Equilibra, uzyskiwany jest w ręcznym procesie ekstraktowania liścia na zimno, kolejno następuje mechaniczne upłynnienie i stabilizacja wewnętrznej tkanki liści, dzięki czemu w pełni zachowuje swoje dobroczynne właściwości, stanowiąc 100% czysty nienaruszony surowiec. Co bardzo ważne, produkty Equilibra zawierają wysokie stężenie czystego, niepasteryzowanego Aloe Vera, od 20 aż do 98%!