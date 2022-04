Argan – ekskluzywny, pożądany, kultowy

Olejek arganowy doczekał się wielu przydomków, jednak najbardziej znany jest pod nazwą „płynne złoto Maroka”. To piękne porównanie odnosi się do ekskluzywności i rzadkości występowania cennego płynu. Drzewa arganowe, z których wytwarza się olejek, rosną wyłącznie na południowo-zachodnich terenach Maroka, a pierwsze owoce, z których można wytwarzać olejek, pojawiają się na nich dopiero po 50 latach od pierwszego kwitnienia drzewa. Trudno dostępne, półpustynne rejony to nie wszystko. Na wyjątkowość olejku wpływa także fakt, iż do wytworzenia 1 litra płynu potrzeba aż 35 kg owoców, a sam proces ekstrakcji jest wymagający i bardzo czasochłonny – na uzyskanie 1000 ml oleju trzeba czekać ponad 10 godzin! Olej tłoczy się z nieprażonych nasion, dzięki czemu uzyskuje on jasną, delikatną barwę. Nie ulega jednak wątpliwości, że warto podjąć trud produkcji „płynnego złota”, gdyż olejek arganowy znajduje szerokie zastosowanie w kosmetyce.

Co sprawia, że jest on tak poszukiwany przez miłośniczki zdrowia i urody? Olejek arganowy to prawdziwa skarbnica witamin oraz cennych kwasów tłuszczowych. – wyjaśnia Aneta Chachuła, ekspert włoskiej marki Equilibra specjalizującej się w produkcji naturalnych dermokosmetyków na bazie surowego aloesu. Argan charakteryzuje się przede wszystkim wysoką zawartością witaminy E, przez co powszechnie zwany jest „eliksirem młodości”. Jest bogaty w jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe, a także w fitosterole, polifenole oraz karotenoidy. Jest to prawdziwa bomba odżywienia i regeneracji dla naszej skóry. – dodaje ekspert Equilibra.

Cudowne właściwości „marokańskiego złota”

Czego dokładnie możemy spodziewać się po składnikach zawartych w „płynnym złocie Maroka”? Witamina E to przede wszystkim potężny przeciwutleniacz. Przyczynia się do zwalczania wolnych rodników, a w konsekwencji – spowalnia proces starzenia się skóry. Co więcej, wit. E uszczelnia cement komórkowy, zapobiegając nadmiernej utracie wody, co skutkuje lepszym nawilżeniem cery. Warto wspomnieć także o ochronnych funkcjach witaminy młodości. Ratuje nas przed skutkami oparzeń słonecznych, chroni przed działaniem promieni UV i rozjaśnia przebarwienia. Z kolei jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe działają zbawiennie na skórę podrażnioną i zmagającą się z alergiami i różnymi chorobami, takimi jak stany zapalne, atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, czy trądzik pospolity. Z kolei fitosterole stymulują syntezę kolagenu, a przy tym wykazują działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, natomiast polifenole hamują proces fotostarzenia i uszczelniają naczynia krwionośne.

Te cenne składniki zawarte w olejku arganowym, odżywiają i głęboko nawilżają skórę, dzięki czemu zyskuje ona gładki, satynowy wygląd. Poprawiają przy tym jej koloryt sprawiając, że wygląda na zdrowszą i świeższą. Olej arganowy spowalnia procesy starzenia, zapobiegając przedwczesnemu pojawianiu się zmarszczek oraz spowalniając efekty fotostarzenia. Co więcej, wspomaga procesy odnowy skóry, dzięki czemu podrażnienia goją się szybciej, a przesuszenia stają się mniej widoczne. Wśród zalet arganu znajduje się także jego zdolność do redukcji cellulitu! Efektem jest rozświetlona, zdrowa i ujędrniona skóra twarzy i całego ciała.

Argan arganowi nierówny, czyli jak mądrze wybierać produkty z cudownym olejkiem

Na rynku znaleźć możemy wiele kosmetyków, które zawierają w swoim składzie argan. Jak wybrać te, które rzeczywiście przyczynią się do poprawy kondycji naszej skóry? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na procentową ilość składników pochodzenia naturalnego. Najlepiej, gdyby ta zawartość oscylowała w granicach 95% - 99% procent. Wtedy mamy pewność, że kosmetyki zawierają tylko to, co najlepsze z natury. Warto unikać kosmetyków, które w swoim składzie zawierają silikony i parabeny, SLS-y, SLES-y i PEG-i oraz parafinę. Mogą one podrażniać wrażliwą skórę, zapychać pory i powodować reakcje alergiczne.

Warto natomiast stawiać na te produkty, których skład wzbogacony jest składnikami potęgującymi działanie arganu. O jakich dokładnie komponentach mówimy? W kremach przeciwzmarszczkowych i kremach pod oczy dobrze jest szukać liftingującego kwasu hialuronowego oraz przeciwzmarszczkowego koenzmyu Q10. Warty wzmianki jest także zmiękczający ekstrakt z gardenii oraz oleje, które świetnie współpracują z tym arganowym: z pestek winogron (chroni) oraz ze słodkich migdałów (utrzymuje wysoki stopień nawilżenia). Dzięki tym składnikom działanie kosmetyków będzie jeszcze bardziej efektywne. Jeśli chodzi o pielęgnację włosów, dobrze jest szukać w składzie wybieranych produktów np. ekstraktu z siemienia lnianego, który posiada właściwości wzmacniające i odżywcze, a także ekstraktu z liści czarnej herbaty, który sprawia, że pasma są błyszczące i silne.

Trzeba bowiem wiedzieć, że pielęgnacja ciała to nie wszystko. Olejek arganowy z powodzeniem stosowany jest także w pielęgnacji włosów i skóry głowy przyczyniając się do ich odżywienia, nawilżenia i wzmocnienia. Pasma po zastosowaniu kosmetyków z arganem widocznie zyskują na objętości, gdyż olej zapobiega ich wypadaniu. Są miękkie i błyszczące, a dodatkowo chronione przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i wiatru. To nie wszystko – także paznokcie zyskają na wcieraniu w nie olejku. Staną się mocniejsze, zregenerowane, a Ty zapomnisz, co to znaczy rozdwojona płytka!

Dla kogo olej arganowy będzie odpowiedni?

Czy istnieją przeciwwskazania do stosowania olejku arganowego? Tych, którzy zastanawiają się, czy olejek arganowy może być stosowany przez osoby wrażliwe i alergiczne, pragnę uspokoić: argan, poza naprawdę skrajnymi przypadkami nie uczula, dlatego może być używany także przez osoby o skórze bardzo delikatnej, atopowej, czy łuszczącej się. Co więcej, czysty olejek arganowy może być bezpiecznie stosowany w pielęgnacji skóry dzieci, jako że skutecznie leczy odparzenia oraz odmrożenia. – potwierdza Aneta Chachuła, ekspert Equilibra. Olejek arganowy jest nie tylko bezpieczny i efektywny, ale tez przyjemny w użyciu. Bardzo szybko się wchłania, nie pozostawiając na skórze tłustego filmu. Kremy z jego zawartością są niezwykle lekkie, delikatne i nieobciążające skóry swoją konsystencją.

Podsumowując, olejek arganowy jest wielkim sprzymierzeńcem w walce z oznakami starzenia, gdyż odżywia i ujędrnia skórę dojrzałą. „Płynne złoto Maroka” to także nieoceniony przyjaciel skóry młodej, jako że wzmacnia ją i nie pozwala na utratę wilgoci. Wreszcie drogocenny olej stanowi idealny kosmetyk dla najmłodszych, chroniąc delikatne ciałka niemowlaków i nie dopuszczając do powstawania podrażnień. Z pewnością warto sięgnąć po ten orientalny skarb i odczuć jego działanie na własnej skórze.

Equilibra.pl