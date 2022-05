MARKA: Equilibra

SERIA: ALOE do opalania

PRODUKT: Zdrowe i bezpieczne opalanie 2022 – naturalnie i w zgodzie ze środowiskiem

-Aloesowy krem przeciwsłoneczny Travel Size SPF 50+, 30+, 20+, filtry UVB UVA, 75 ml

-Aloesowe mleczko przeciwsłoneczne Spray 360° SPF 50+, 30+, filtry UVB UVA, 150 ml

-Aloesowy sztyft do opalania SPF 50+ UVB/UVA – do wrażliwych miejsc, znamion, tatuaży

-Aloesowe mleczko po opalaniu Spray 360° 150ml

Bezpieczne opalanie w zgodzie z naturą od A do Z. Słońce pod kontrolą – lato bez kłopotów!

Jakich kosmetyków do opalania będziemy potrzebować w sezonie 2022? Przede wszystkim naturalnych, skutecznych oraz bezpiecznych dla skóry i środowiska!

Czy wiecie już gdzie i w jakim towarzystwie w tym roku spędzicie wakacje? My wiemy! Na pewno w zacnym towarzystwie słońca i… niezbędnych kosmetyków do opalania! Jakie plażowe trendy w opalaniu obowiązują w 2022 roku i na jakie kosmetyki warto postawić, aby wygodnie i bezpiecznie korzystać z kąpieli słonecznych? Sprawdzamy! Co będzie potrzebne? Mleczko, spray, sztyft, krem do twarzy z filtrem? W gamie aloesowych naturalnych kosmetyków do opalania włoskiej marki Equilibra znajduje się wszystko, czego nawet bardzo delikatna skóra potrzebuje wakacjach. Nowoczesne, wygodne i higieniczne mleczka w SPRAYU 360°, bogate kremy w poręcznych opakowaniach w różnych pojemnościach – między innymi TRAVEL SIZE, kosmetyki do zadań specjalnych np. sztyft do wrażliwych miejsc, znamion i tatuaży, oraz wiele innych pozycji przed i po opalaniu. Wysoce skuteczne kosmetyki do opalania Equilibra z filtrami UVA/UVB o maksymalnej fotostabilności, to prawdziwi aloesowi przyjaciele słonecznych dni, natury, zdrowej skóry, czystego środowiska i bezpiecznych kąpieli słonecznych dla całej rodziny.

Aloesowa mega wygoda – mleczko w sprayu 360°

Aloesowe mleczko do opalania Equilibra w sprayu 360° SPF 50+ i SPF 30 UVB/UVA – skuteczna naturalna ochrona, wygoda aplikacji, higiena, 100% wykorzystania produktu

Aloesowe mleczko Equilibra dostępne w dwóch faktorach SPF 50+ i SPF 30 UVB/UVA, to innowacyjny, bliski naturze produkt o bogatej, wodoodpornej formule. Stworzony z myślą o wyjątkowo skutecznej ochronie i pielęgnacji nawet bardzo delikatnej skóry, dzięki połączeniu mocy naturalnych składników skutecznie zabezpiecza i koi. Zbilansowany kompleks filtrów UVA i UVB o maksymalnej fotostabilności, w naturalny sposób chroni przed poparzeniami słonecznymi. Olej kokosowy i olej arganowy doskonale odżywiają skórę pozostawiając ją elastyczną i gładką, a witamina E pomaga zwalczać wolne rodniki. Mleczko w sprayu Equilibra, jest przyjazne środowisku i oceanom, nie zawiera filtrów szkodliwych dla rafy koralowej. Wyjątkowo wygodne w użyciu opakowanie z innowacyjnym rozpylaczem 360° pozwala na higieniczne i łatwe dozowanie produktu w każdej pozycji, oraz wykorzystanie 100% jego zawartości. Wydajne, lekkie, przetestowane fotodermatologicznie, doskonale się rozprowadza i wchłania.

Moc głównych składników:

- Aloes Equilibra® w stężeniu 20% - Najwyższej jakości aloes pozyskiwany w ręcznym procesie ekstrahowania na zimno. Pomaga chronić skórę przed działaniem promieni słonecznych i uszkodzeniami wywołanymi przez światło. Nawilża, odświeża i równoważy skórę zaczerwienioną od słońca, wiatru i soli.

- Olej kokosowy - nawilża przesuszoną skórę, zmniejsza uczucie pieczenia

- Olej arganowy - działa emoliencyjnie, regeneruje i ujędrnia, łagodzi podrażnienia

- Kompleks filtrów przeciwsłonecznych przyjazny dla rafy koralowej.

Opakowanie: 150 ml, Cena: ok. 59,99 zł www.equilibra.pl; www.equilibrasklep.pl

Aloesowa podróż – krem do opalania o pojemności TRAVEL SIZE - 75ml zmieści się wszędzie

Aloesowy krem przeciwsłoneczny Equilibra Travel Size 75 ml, SPF 50+, 30, 20 UVB/UVA, skuteczna naturalna ochrona, wygodna pojemność Travel Size

Aloesowy krem przeciwsłoneczny Equilibra dostępny jest w trzech faktorach SPF 20, 30, 50+ UVB/UVA. Zapewnia doskonałą ochronę przeciwsłoneczną, a dzięki pojemności 75 ml idealnie sprawdzi się w podróży! Krem zmieści się do niewielkiej kosmetyczki, a 75 ml to pojemność dozwolona w samolocie, więc śmiało można zapakować go do bagażu podręcznego!

Krem ma bogatą, wodoodporną formułę o wysokiej zawartości składników naturalnych oraz aloesu (aż 40%). Jest lekki, szybko się rozprowadza i wchłania, nie zatykając porów skórnych. Polecany jest do opalania, oraz do codziennego stosowania pielęgnacyjnego. Zawiera niepasteryzowany aloes, naturalny kompleks nawilżający, a także olej z marchwi, bogaty w witaminy A, B, C, E i F. Działa nawilżająco, odmładzająco i regenerująco.Wraz z witaminą E stymuluje naturalne mechanizmy obronne skóry, odpowiednio ją zabezpieczając przed szkodliwymi promieniami.

Moc głównych składników:

- Aloes Equilibra® w stężeniu 40% - Najwyższej jakości aloes pozyskiwany w ręcznym procesie ekstrahowania na zimno. Doskonale nawilża, chroni i przywraca równowagę skórze, odświeża i zapewnia skórze ulgę jednocześnie oferując zwiększoną ochronę.

- Naturalny kompleks nawilżający - Mleko migdałowe + Opuncja figowa + Witamina E - idealny dla skóry przesuszonej przez słońce, wiatr, sól i chlor.

- Kompleks filtrów PROSUN-UV ® Complex - o maksymalnej fotostabilności, zwiększa czas ochrony przeciwsłonecznej.

Opakowanie: 75 ml, Cena: SPF 20 – 29,99 zł, SPF 30 – 33,99 zł, SPF 50+ - 34,99 zł

Aloesowa max ochrona - znamiona, tatuaże, pieprzyki - Przeciwsłoneczny sztyft do zadań specjalnych

Aloesowy sztyft do opalania Equilibra SPF 50+ UVB/UVA

Aloesowy sztyft do opalania SPF 50+ UVB/UVA Equilibra to prawdziwy ekspert od ochrony przeciwsłonecznej, stworzony do zadań specjalnych! Blizny, pieprzyki, tatuaże oraz wszelkie, nawet bardzo wrażliwe miejsca odwdzięczą się po wakacjach zdrowiem i świetną kondycją za to, że go używasz!

Sztyft Equilibra to specjalistyczny, wodoodporny kosmetyk do stosowania punktowego, skutecznie zabezpieczający skórę we wrażliwych miejscach. Szczególnie polecany jest do stosowania w okolicach oczu, ust oraz wszędzie tam, gdzie skóra jest delikatna i najszybciej pojawiają się oznaki fotostarzenia. Doskonale chroni znamiona, blizny, przebarwienia, pieprzyki i tatuaże. Zapewnia bardzo wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB oraz promieniami IR. Dzięki naturalnemu aktywnemu działaniu filtrów anty-IR chroni skórę przed promieniowaniem podczerwonym, zapobiegając nadmiernemu nagrzewaniu, zaczerwienieniu i co się z tym wiąże generowaniu wolnych rodników, rozszerzaniu naczynek i degradacji cennego kolagenu. Zabezpiecza, nawilża, odświeża, koi i pielęgnuje skórę, przywracając naturalną równowagę po nadmiernej ekspozycji słonecznej. Jest bliski naturze i środowisku, ma wysoką zawartość składników pochodzenia naturalnego..

Moc głównych składników:

- Aloes Equilibra® (15%) - Najwyższej jakości aloes pozyskiwany w ręcznym procesie ekstrahowania na zimno. Pomaga chronić skórę przed działaniem promieni słonecznych i uszkodzeniami wywołanymi przez światło. Nawilża, odświeża i równoważy skórę zaczerwienioną od słońca, wiatru i soli.

- Kompleks filtrów PROSUN-UV ® Complex - o maksymalnej fotostabilności, zwiększa czas ochrony przeciwsłonecznej.

- Naturalny składnik, który przyczynia się do ochrony skóry przed promieniami IR.

Opakowanie: 10 ml, Cena: ok. 39,99 zł www.equilibra.pl; www.equilibrasklep.pl

Po opalaniu pamiętaj o aloesowym odświeżaniu i nawilżaniu!

Odświeżające aloesowe mleczko w sprayu 360° po opalaniu Equilibra

Odświeżające aloesowe Equilibra doskonale pielęgnuje i odżywia, oraz skutecznie koi skórę dając przyjemne uczucie świeżości i orzeźwienia. Wygodne opakowanie z innowacyjnym rozpylaczem 360° pozwala na higieniczne i łatwe dozowanie produktu w każdej pozycji, oraz wykorzystanie 100% jego zawartości. Mleczko zawiera aż 40% niepasteryzowanego aloesu o właściwościach łagodzących i odświeżających. Przywraca nawilżenie oraz komfort skórze odwodnionej i przesuszonej przez słońce, pozostawiając ją gładką i promienną. Zawarte w składzie olejek kokosowy i olej arganowy głęboko odżywiają, witamina E pomaga zwalczać wolne rodniki, natomiast bisabolol działa kojąco i uspokajająco na skórę po ekspozycji słonecznej. Stosowane regularnie pomaga utrzymać opaleniznę. Bliskie naturze i środowisku, ma wysoką zawartość składników pochodzenia naturalnego.

Moc głównych składników:

- Aloes Equilibra® w stężeniu 40% - Najwyższej jakości aloes pozyskiwany w ręcznym procesie ekstrahowania na zimno.. Nawilża, odświeża i równoważy skórę zaczerwienioną od słońca, wiatru i soli.

- Olej kokosowy - nawilża przesuszoną skórę, zmniejsza uczucie pieczenia

- Olej arganowy - działa emoliencyjnie, regeneruje i ujędrnia, łagodzi podrażnienia

- Bisabolol – działa kojąco i uspokajająco na skórę po ekspozycji słonecznej

Opakowanie: 150 ml, Cena: ok. 39 zł www.equilibra.pl; www.equilibrasklep.pl

Equilibra to marka z ponad 30-letnim doświadczeniem, będąca liderem w sprzedaży suplementów diety i kosmetyków naturalnych we Włoszech, wśród których kosmetyki Aloe Vera odnoszą największy sukces. W swojej ofercie oprócz kosmetyków pielęgnacyjnych posiada również suplementy diety. Equilibra stawia na naturalne trendy i skuteczną pielęgnację w zgodzie z naturą. W dążeniu do naturalności i jej szczególnego pokreślenia, asortyment marki sukcesywnie wzbogacany jest o nowe lepsze składy i moc ekstraktów roślinnych, a produkty marki stopniowo przechodzą rebranding opakowań w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. Equilibra używa surowców najlepszej jakości. Aloes, który jest głównym składnikiem produktów Equilibra, uzyskiwany jest w ręcznym procesie ekstraktowania liścia na zimno, kolejno następuje mechaniczne upłynnienie i stabilizacja wewnętrznej tkanki liści, dzięki czemu w pełni zachowuje swoje dobroczynne właściwości, stanowiąc 100% czysty nienaruszony surowiec. Co bardzo ważne, produkty Equilibra zawierają wysokie stężenie czystego, niepasteryzowanego Aloe Vera, od 20 aż do 98%!