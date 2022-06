Wrocław 20.05.2022

INFORMACJA PRASOWA

MARKA : Equilibra

SERIA: ALOE

ASORTYMENT: Nowy! Aloesowy przeciwzmarszczkowy krem do twarzy Efekt Wypełnienia 50 ml – nowa formuła, nowe opakowanie

NOWY!!! Aloesowy przeciwzmarszczkowy krem do twarzy Efekt Wypełnienia EQUILIBRA - Nowa formuła ALOE 3+

Nawilżaj, ujędrniaj i pożegnaj zmarszczki w 30 dni*

Już jest – odnowiony, odświeżony o jeszcze większej mocy - Aloesowy krem Equilibra Efekt Wypełnienia, który doskonale nawilża i wygładza skórę twarzy. Jest szczególnie polecany do codziennej pielęgnacji cery dojrzałej. Dzięki połączeniu właściwości najwyższej jakości aloesu oraz naturalnych składników aktywnych, w tym kwasu hialuronowego, stanowi efektywną kurację przeciw zmarszczkom i oznakom starzenia. Krem zawiera NOWY FITOKOMPLEKS ALOES 3+. Jest to żel aloesowy o 3-krotnie wzmocnionym działaniu. Zawarte w jego składzie polisacharydy zwiększają poziom długotrwałego nawilżenia skóry. Aminokwasy wpływają na jej skuteczną regenerację, a antyoksydanty zwalczają wolne rodniki odpowiedzialne za 80% oznak starzenia skóry.

Krem Equilibra to aż 98% składników pochodzenia naturalnego. Krem doskonale rozprowadza się na skórze i błyskawicznie wchłania. Skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzają badania kliniczne oraz dermatologiczne. Przeprowadzone analizy i testy samooceny wykazały, że po 30 dniach stosowania kremu skóra staje się bardziej gładka, a zmarszczki mniej widoczne.

► Po 30 dniach zauważalne zmniejszenie głębokich zmarszczek*

► Po 30 dniach skóra twarzy staje się gładsza**

* Analiza instrumentalna ** test samooceny

Moc głównych składników:

- Innowacyjny Aloe 3+ Equilibra® w wysokim stężeniu 50% - Nowy ALOE 3+ to żel aloesowy o 3-krotnie wzmocnionym działaniu, dzięki innowacyjnemu procesowi przetwarzania. Więcej polisacharydów, aminokwasów i antyoksydantów dla jeszcze lepszego nawilżenia, regeneracji i mocy odmładzania!

- Kwas hialuronowy nawilża i działa liftingująco

- Naturalne włókno pszenicy wzmacnia efekt liftingu

- Masło Shea odżywia i regeneruj

- Olejek różany z róży rdzawej regeneruje i działa przeciwstarzeniowo

- Witamina E naturalny przeciwutleniacz, opóźnia procesy starzenia komórek

- Olej z pestek winogron naturalny emolient o funkcji dermoochronej

- Olej ze słodkich migdałów utrzymuje odpowiednie nawodnienie skóry

- Gliceryna roślinna nadaje miękkość i elastyczność

www.equilibra.pl www.equilibrasklep.pl

Producent: EQUILIBRA, Linia produktowa: ALOE

Opakowanie: 50 ml, Cena: ok. 53 zł

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Equilibra to marka z 35-letnim doświadczeniem, będąca liderem w sprzedaży suplementów diety i kosmetyków naturalnych we Włoszech, wśród których kosmetyki Aloe Vera odnoszą największy sukces. W swojej ofercie oprócz kosmetyków pielęgnacyjnych posiada również suplementy diety. Equilibra stawia na naturalne trendy i skuteczną pielęgnację w zgodzie z naturą. W dążeniu do naturalności i jej szczególnego pokreślenia, asortyment marki sukcesywnie wzbogacany jest o nowe lepsze składy i moc ekstraktów roślinnych, a produkty marki stopniowo przechodzą rebranding opakowań w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. Equilibra używa surowców najlepszej jakości. Aloes, który jest głównym składnikiem produktów Equilibra, uzyskiwany jest w ręcznym procesie ekstraktowania liścia na zimno, kolejno następuje mechaniczne upłynnienie i stabilizacja wewnętrznej tkanki liści, dzięki czemu w pełni zachowuje swoje dobroczynne właściwości, stanowiąc 100% czysty nienaruszony surowiec. Co bardzo ważne, produkty Equilibra zawierają wysokie stężenie czystego, niepasteryzowanego Aloe Vera, od 20 aż do 98%!