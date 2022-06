MARKA: Equilibra

SERIA: ALOE

ASORTYMENT: Nowe opakowanie - Modelujący peeling solny Equilibra, 600 g

Naturalny peeling modelujący z solą morską Equilibra - włoski sposób na piękne ciało!

Modelujący solny peeling do ciała Equilibra to specjalna mieszanka, łącząca moc soli z Morza Martwego z bogactwem naturalnych olejków i ekstraktów roślinnych. Doskonale złuszcza, wygładza i odżywia skórę, zapewniając jej sprężystość i gładkość. Stosowany regularnie wyraźnie poprawia wygląd i kondycję skóry, wygładza i modeluje ciało, a także koi i doskonale nawilża.

Zawarta w peelingu sól z Morza Martwego idealnie złuszcza skórę, usuwając martwe komórki i twardy, zgrubiały naskórek. Wyciągi z wąkroty azjatyckiej, kasztanowca oraz bluszczu zapewniają działanie przeciwobrzękowe i tonizujące, a także łagodzące i przeciwbakteryjne. Dodatek eterycznego olejku z rozmarynu zmniejsza widoczność cellulitu i wygładza skórę, natomiast olej z pestek winogron sprawia, że skóra staje się elastyczna i doskonale odżywiona. Wysoki poziom nawilżenia oraz odświeżenia zapewnia zawarty w kosmetyku aloes, natomiast mentol pozostawia przyjemnie uczucie chłodu po aplikacji. Peeling modelujący Equilibra zawiera aż 99,9% składników pochodzenia naturalnego.

W każdym opakowaniu znajduje się szpatułka do wygodnej aplikacji. Przed zastosowaniem peeling należy dokładnie wymieszać, następnie nałożyć delikatnymi okrężnymi ruchami na wilgotną skórę. Pozostawić na chwilę po czym delikatnie spłukać. Peeling poleca się zarówno do użytku podczas kąpieli w wannie jak i pod prysznicem.

www.equilibra.pl, www.equilibrasklep.pl

Producent: EQUILIBRA, Opakowanie: 600 g, Cena: ok. 45zł

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Equilibra to marka z ponad 35-letnim doświadczeniem, będąca liderem w sprzedaży suplementów diety i kosmetyków naturalnych we Włoszech, wśród których kosmetyki Aloe Vera odnoszą największy sukces. W swojej ofercie oprócz kosmetyków pielęgnacyjnych posiada również suplementy diety. Equilibra stawia na naturalne trendy i skuteczną pielęgnację w zgodzie z naturą. W dążeniu do naturalności i jej szczególnego pokreślenia, asortyment marki sukcesywnie wzbogacany jest o nowe lepsze składy i moc ekstraktów roślinnych, a produkty marki stopniowo przechodzą rebranding opakowań w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. Equilibra używa surowców najlepszej jakości. Aloes, który jest głównym składnikiem produktów Equilibra, uzyskiwany jest w ręcznym procesie ekstraktowania liścia na zimno, kolejno następuje mechaniczne upłynnienie i stabilizacja wewnętrznej tkanki liści, dzięki czemu w pełni zachowuje swoje dobroczynne właściwości, stanowiąc 100% czysty nienaruszony surowiec. Co bardzo ważne, produkty Equilibra zawierają wysokie stężenie czystego, niepasteryzowanego Aloe Vera, od 20 aż do 98%!