MARKA: Equilibra

SERIA: ALOE

ASORTYMENT: Aloesowy, chłodzący żel antycellulitowy Equilibra, 200 ml

Pokonaj cellulit na zimno! Aloesowy, chłodzący żel antycellulitowy Equilibra - Wystarczy kilka minut dziennie, a efekt zobaczysz już po 15 dniach*!

Przyjemnie orzeźwiająca, porządnie nawilżająca i co najważniejsze - efektywna kuracja antycellulitowa z Aloesowym, chłodzącym żelem antycellulitowym Equilibra, to włoski sposób na piękne, gładkie i jędrne ciało. Badania kliniczne dowodzą, że regularne stosowanie żelu pozwala w krótkim czasie uzyskać wyraźną poprawę wyglądu skóry, oraz wygładzenie nierówności wywołanych cellulitem. Pierwsze rezultaty można zobaczyć już po 15 dniach stosowania żelu*.

Żel Equilibra doskonale orzeźwia, nawilża i ujędrnia, skutecznie wygładzając i wspomagając modelowanie sylwetki. Moc zawartych naturalnych składników aktywnych działa wielotorowo, wzajemnie się uzupełniając. Działanie redukujące tkankę tłuszczową zapewnia zawarty w żelu ekstrakt z kakao, kofeina i karnityna. Dodatek escyny wzmacnia naczynia włosowate oraz skutecznie zmniejsza obrzęki, zapobiegając gromadzeniu się nadmiaru wody w tkankach. Zawarte w żelu Wąkrota Azjatycka, Borówka Czarna i Myszopłoch Kolczasty stymulują mikrokrążenie skóry, a mentol natychmiastowo odświeża i przyjemnie chłodzi. Całość dopełnia wysokojakościowy aloes w stężeniu aż 20%, pozyskiwany ręcznie przez ekstrakcję liści na zimno. To właśnie on zapewnia skórze doskonałe nawilżenie oraz ukojenie, nadając jej wyczuwalną gładkość i jędrność.

Żel Equilibra zawiera aż 97% składników pochodzenia naturalnego. Stosowany codziennie wyraźnie redukuje efekt skórki pomarańczowej i poprawia napięcie skóry. Jego skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzają badania kliniczne i dermatologiczne.

Po 15 dniach skóra jest bardziej nawilżona i elastyczna*

Po 45 dniach wyraźnie poprawiony jest wygląd skóry, wygładzone są nierówności wywołane cellulitem**, * analiza Instrumentalna, ** badanie kliniczne.

www.equilibra.pl, www.equilibrasklep.pl

Producent: EQUILIBRA, Linia produktowa: ALOE, Opakowanie: 200 ml, Cena: ok. 45zł

Equilibra to marka z ponad 35-letnim doświadczeniem, będąca liderem w sprzedaży suplementów diety i kosmetyków naturalnych we Włoszech, wśród których kosmetyki Aloe Vera odnoszą największy sukces. W swojej ofercie oprócz kosmetyków pielęgnacyjnych posiada również suplementy diety. Equilibra stawia na naturalne trendy i skuteczną pielęgnację w zgodzie z naturą. W dążeniu do naturalności i jej szczególnego pokreślenia, asortyment marki sukcesywnie wzbogacany jest o nowe lepsze składy i moc ekstraktów roślinnych, a produkty marki stopniowo przechodzą rebranding opakowań w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. Equilibra używa surowców najlepszej jakości. Aloes, który jest głównym składnikiem produktów Equilibra, uzyskiwany jest w ręcznym procesie ekstraktowania liścia na zimno, kolejno następuje mechaniczne upłynnienie i stabilizacja wewnętrznej tkanki liści, dzięki czemu w pełni zachowuje swoje dobroczynne właściwości, stanowiąc 100% czysty nienaruszony surowiec. Co bardzo ważne, produkty Equilibra zawierają wysokie stężenie czystego, niepasteryzowanego Aloe Vera, od 20 aż do 98%!