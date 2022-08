MARKA: Equilibra

Lato bez kłopotu - Kulka, sztyft czy spray? Jaki dezodorant wybrać na lato?

Kulka, sztyft czy spray? Jaki dezodorant wybrać na lato? Przede wszystkim naturalny! A poza tym łagodny nawet dla wrażliwej skóry, skutecznie eliminujący problem potu i przykrego zapachu oraz pielęgnujący delikatną skórę pach. Poniżej krótki przegląd naturalnych dezodorantów z aloesem, które spełniają wszystkie powyższe warunki, a ze względu na swój wyjątkową łagodność polecane są nawet po depilacji. Aloesowe dezodoranty marki Equilibra to bliskie naturze, łagodne kosmetyki, dostępne są w formie innowacyjnego sprayu, sztyftu oraz tradycyjnej kulki. Zapewniają naturalną pielęgnację oraz całkowitą ochronę przed potem i przykrym zapachem.

Aloesowe dezodoranty naturalne od włoskiej marki Equilibra – sztyft, kulka, spray

- naturalna i inteligenta ochrona przed potem, łagodna pielęgnacja skóry, nawet po goleniu i depilacji

Aloesowy dezodorant w kulce – Odświeża i pielęgnuje delikatną skórę pach. Jest tak łagodny, ze można użyć go od razu po depilacji. Zawarty w formule naturalny ałun potasu skutecznie hamuje rozrost bakterii odpowiedzialnych za nieprzyjemny zapach, wzmacnia skórę oraz zwęża pory, nie zatykając gruczołów potowych. Dezodorant zawiera aż 30% niepasteryzowanego aloesu, dzięki temu jest szczególnie delikatny, skutecznie orzeźwia, nawilża i koi wrażliwą skórę pod pachami. Zapewnia długotrwałą ochronę przed potem oraz przykrym zapachem. Nie pozostawia białych śladów na ubraniach. Zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego. Wolny od parabenów, soli aluminium i alkoholu. Opakowanie: 50ml, cena. Ok. 19,90 zł

Aloesowy dezodorant w sztyfcie - to naturalna, inteligentna pielęgnacja i skuteczna ochrona przed potem i nieprzyjemnym zapachem. Dezodorant zawiera „inteligentne” cząsteczki pochodzenia naturalnego, które aktywują się podczas wydzielania potu, przerywając łańcuch potny. Dzięki temu skutecznie blokują powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Wysoka zawartość wysokojakościowego, niepasteryzowanego aloesu zapewnia nawilżenie i działa kojąco na delikatną skórę pach. Dezodorant zawiera aż 97% naturalnych składników. Brak alkoholu, soli aluminium i gazu sprawia, że sztyft jest niezwykle delikatny i może być stosowany nawet na wrażliwą skórę, również po goleniu czy depilacji. Opakowanie: 50ml, cena. Ok. 19,90 zł

Aloesowy dezodorant w sprayu - to innowacyjny, łagodny dla skóry dezodorant który zawiera aż 99% składników pochodzenia naturalnego! Stanowi skuteczną ochronę antybakteryjną, zapewniając jednocześnie bezpieczną i łagodną pielęgnację delikatnej skóry pod pachami. Zawiera antybakteryjne składniki pochodzenia naturalnego, uniemożliwiające powstawanie brzydkich zapachów aż przez 24 godziny. Wysokojakościowy aloes i naturalne, aktywnie nawilżające ekstrakty otrzymywane z oleju kokosowego zapewniają miękkość, gładkość i głębokie nawilżenie skóry pod pachami. Dezodorant nie zawiera soli aluminium i jest przyjazny środowisku, wykorzystuje technologię aerzolu nitrogenowego, który ogranicza niekorzystny wpływ na środowisko i globalne ocieplenie. Opakowanie: 75 ml, cena. ok. 19,90 zł

Equilibra to marka z ponad 35-letnim doświadczeniem, będąca liderem w sprzedaży suplementów diety i kosmetyków naturalnych we Włoszech, wśród których kosmetyki Aloe Vera odnoszą największy sukces. W swojej ofercie oprócz kosmetyków pielęgnacyjnych posiada również suplementy diety. Equilibra stawia na naturalne trendy i skuteczną pielęgnację w zgodzie z naturą. W dążeniu do naturalności i jej szczególnego pokreślenia, asortyment marki sukcesywnie wzbogacany jest o nowe lepsze składy i moc ekstraktów roślinnych, a produkty marki stopniowo przechodzą rebranding opakowań w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. Equilibra używa surowców najlepszej jakości. Aloes, który jest głównym składnikiem produktów Equilibra, uzyskiwany jest w ręcznym procesie ekstraktowania liścia na zimno, kolejno następuje mechaniczne upłynnienie i stabilizacja wewnętrznej tkanki liści, dzięki czemu w pełni zachowuje swoje dobroczynne właściwości, stanowiąc 100% czysty nienaruszony surowiec. Co bardzo ważne, produkty Equilibra zawierają wysokie stężenie czystego, niepasteryzowanego Aloe Vera, od 20 aż do 98%!