Nowość 2022 !!! - Equilibra Rosa -– Nowa linia kosmetyków różanych od włoskiej marki Equilibra

Linia ROSA od włoskiej marki Equilibra to nowość dedykowana do pielęgnacji i oczyszczania zmęczonej i zestresowanej skóry twarzy. Sekretem linii jest innowacyjne połączenie składników o wyjątkowych właściwościach. Ekstrakt z płatków róży damasceńskiej, poddany procesowi specjalnej fermentacji i bioskraplania, działa na skórę tonizująco i przeciwutleniająco. Ten innowacyjny składnik skutecznie zwalcza wolne rodniki odpowiedzialne za 80% oznak starzenia się skóry. Dodatkowo ujędrnia i uelastycznia skórę oraz zapewnia jej prawdziwą regenerację. Różnocząsteczkowy kwas hialuronowy zapewnia skórze skuteczne nawilżenie, jędrność i elastyczność. Naturalne kosmetyki na bazie 98% składników pochodzenia roślinnego, sprawdzą się idealnie do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, nawet tej szczególnie wrażliwej. Estetyczne opakowania stworzone zostały z materiałów pochodzących z recyklingu. W serii znajduje się 7 produktów do kompleksowej pielęgnacji twarzy: krem, serum, krem pod oczy, maska na tkaninie, micelarna woda oczyszczająca, czysta woda orzeźwiająca, oraz chusteczki do demakijażu

Zalety fermentacji składników kosmetycznych:

- Ułatwia wchłanianie kosmetyku w głębsze partie skóry - W momencie fermentacji rozpoczyna się rozkład cząsteczek składników naturalnych na mniejsze, co skutecznie ułatwia ich wchłanianie.

- Zmniejsza ryzyko wystąpienia podrażnień - Fermentacja neutralizuje niekorzystne dla organizmu substancje, dzięki czemu kosmetyk działa skuteczniej i jest bezpieczniejszy dla skóry.

- Wytwarza substancje, które pozytywnie wpływają na skórę - W wyniku fermentacji dochodzi do powstania kwasów organicznych, przeciwutleniaczy oraz aminokwasów, które zwiększają poziom nawilżenia i skutecznie odżywiają skórę.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





1.Różany krem przeciwstarzeniowy z kwasem hialuronowym

Różany krem przeciwstarzeniowy z kwasem hialuronowym Equilibra ROSA nawilża i wygładza skórę, przywraca jej jędrność i elastyczność, odżywia i niweluje oznaki starzenia się skóry. Stosowany codziennie zapewnia skórze twarzy odpowiednie nawilżenie i gładkość. Zawarty w składzie średniocząsteczkowy kwas hialuronowy nawilża i liftinguje skórę, a ekstrakt z róży damasceńskiej działa tonizująco i przeciwutleniająco. Kosmetyk o lekkiej konsystencji, szybko się wchłania i nie pozostawia efektu natłuszczenia. Zawiera aż 96% składników naturalnego pochodzenia. Ma delikatny, przyjemny zapach.

Składniki aktywne:

- Ekstrakt z róży damasceńskiej: o wzmocnionym działaniu tonizującym i przeciwutleniającym

- Średniocząsteczkowy kwas hialuronowy: nawilża oraz nadaje skórze napięcie i jędrność

- Olejek marula: o działaniu odżywczym, nawilżającym i antyoksydacyjnym

- Masło Shea: odżywia

- Ceramidy roślinne: chronią naturalne nawilżenie skóry

Opakowanie: 50ml, Cena ok 54,99zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Różane serum wygładzające z kwasem hialuronowym

Aksamitne serum wygładzające z kwasem hialuronowym Equilibra ROSA nawilża, zmiękcza i wygładza, eliminując oznaki starzenia się skóry. Kosmetyk posiada przyjemną i nietłustą konsystencję, łatwo się wchłania oraz wygładza skórę, pozostawiając ją świeżą i promienną. Zawarte w formule naturalne składniki zapewniają silne działanie regenerujące. Dzięki antyoksydacyjnej skuteczności róży poddanej procesowi fermentacji oraz nawilżającym i ochronnym właściwościom kwasu hialuronowego serum przywraca skórze naturalną kondycję. Zawiera aż 96% składników naturalnego pochodzenia. Ma delikatny, przyjemny zapach.

Składniki aktywne:

- Ekstrakt z róży damasceńskiej: o wzmocnionym działaniu tonizującym i przeciwutleniającym

- Średniocząsteczkowy kwas hialuronowy: nawilża oraz nadaje skórze napięcie i jędrność

- Witamina C: przeciwutleniacz

- Ceramidy roślinne: chronią naturalne nawilżenie skóry

Opakowanie: 30ml, Cena ok. 51,99 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Różany liftingujący krem pod oczy z kwasem hialuronowym

Delikatny liftingujący krem pod oczy Equilibra ROSA silnie nawilża, zmiękcza i wygładza, przywraca skórze jędrność i elastyczność, skutecznie przeciwdziałając starzeniu się skóry. Krem szybko się wchłania i nie obciąża skóry. Fermentowana woda różana w połączeniu z kwasem hialuronowym tworzy mieszankę naturalnych składników aktywnych, które zapewniają skuteczne działanie liftingujące oraz nawilżające. Zawarty w kosmetyku ekstrakt z róży damasceńskiej działa na skórę tonizująco i przeciwutleniająco. To naturalnie skuteczna pielęgnacja regenerująca dla zmęczonej skóry. Zawiera aż 97% składników naturalnego pochodzenia. Ma delikatny, przyjemny zapach.

Składniki aktywne:

- Ekstrakt z róży damasceńskiej: o wzmocnionym działaniu tonizującym i przeciwutleniającym

- Średniocząsteczkowy kwas hialuronowy: nawilża oraz nadaje skórze napięcie i jędrność

- Składnik aktywny z nasion sezamu: o działaniu nawilżającym i wygładzającym

- Mikroalgi poddane fermentacji: działanie wygładzające.

Opakowanie: 15ml, Cena ok. 31,99 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delikatnie oczyszczająca różana woda micelarna z kwasem hialuronowym

Delikatnie oczyszczająca różana woda micelarna łagodnie i skutecznie oczyszcza skórę, silnie nawilża i odświeża, regeneruje. Silne działanie regenerujące, zawdzięcza antyoksydacyjnej skuteczności fermentowanego ekstraktu z róży oraz nawilżającym i ochronnym właściwościom kwasu hialuronowego. Delikatnie i skutecznie oczyszcza cerę. Usuwa wszelkie ślady po makijażu, pozostawiając skórę świeżą i stonowaną. Jest idealna dla każdego rodzaju skóry, szczególnie tej najbardziej wrażliwej. Zawiera aż 98% składników naturalnego pochodzenia. Ma delikatny, przyjemny zapach.

Składniki aktywne:

- Woda różana poddana procesowi fermentacji: o wzmocnionym działaniu tonizującym i przeciwutleniającym

- Kwas hialuronowy o różnej masie cząsteczkowej:

wysokiej – działa nawilżająco

średniej - nadaje skórze napięcie i jędrność

niskiej - działanie wypełniające i liftingujące

- Gliceryna roślinna: naturalny humektant

Opakowanie: 400ml, Cena ok. 24,99 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czysta woda różana orzeźwiająca

Czysta woda różana orzeźwiająca Equilibra ROSA wyrównuje pH skóry, oczyszcza i przyjemnie odświeża. To kosmetyk stworzony z myślą o dobrym samopoczuciu skóry. W swoim składzie zawiera wodę z róży damasceńskiej o przepięknym zapachu, poddanej procesowi fermentacji, a także ekstrakty z wybranych gatunków szlachetnych róż. Ten multiaktywny tonik stanowi idealne uzupełnienie w codziennej rutynie oczyszczania cery, skutecznie równoważy pH skóry, przywracając jej naturalną świeżość i nawilżenie. Zawiera aż 98% składników naturalnego pochodzenia. Ma delikatny, przyjemny zapach.

Składniki aktywne:

- Woda różana poddana procesowi fermentacji: o wzmocnionym działaniu tonizującym i przeciwutleniającym

- Gliceryna roślinna: naturalny humektant

Opakowanie: 200ml, Cena ok. 22,99zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Różane micelarne chusteczki do demakijażu z kwasem hialuronowym

Różane micelarne chusteczki Equilibra ROSA skutecznie i delikatnie oczyszczają skórę z wszelkich zanieczyszczeń, działają antyoksydacyjnie, nawilżają i zmiękczają skórę. Wykonane są w 100% z naturalnej tkaniny wiskozowej. W delikatny sposób usuwają makijaż oraz wszelkie zanieczyszczenia z okolicy twarzy, ust i oczu, bez konieczności spłukiwania. Nasączone micelarnym lotionem wzbogaconym wodą różaną poddaną procesowi fermentacji o działaniu tonizującym i antyoksydacyjnym. Zawarty w składzie trójcząsteczkowy kwas hialuronowy zapewnia skórze skuteczne nawilżenie i miękkość. Zawierają aż 98% składników naturalnego pochodzenia. Mają delikatny, przyjemny zapach.

Składniki aktywne:

- Woda różana poddana procesowi fermentacji: o wzmocnionym działaniu tonizującym i przeciwutleniającym

- Kwas hialuronowy o różnej masie cząsteczkowej:

wysokiej – działa nawilżająco

średniej - nadaje skórze napięcie i jędrność

niskiej - działanie wypełniające i liftingujące

- Gliceryna roślinna: naturalny humektant

Opakowanie: 25szt.,Cena ok. 17,99zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Różana nawilżająca maska na twarz z kwasem hialuronowym

W skrócie: Różana nawilżająca maska w płacie zapewnia skórze twarzy skuteczne nawilżenie i jędrność. Sekret jej właściwości to połączenie ekstraktu z róży poddanej procesowi fermentacji oraz kwasu hialuronowego o różnej masie cząsteczkowej. Dzięki składnikom aktywnym o działaniu tonizującym i przeciwutleniającym cera jest odpowiednio zregenerowana i odmłodzona. Maska wykonana w 100% z naturalnej tkaniny wiskozowej, podlegającej biodegradacji. Zawiera aż 97% składników naturalnego pochodzenia. Ma delikatny, przyjemny zapach.

Składniki aktywne:

- Fermentowana woda różana: o wzmocnionym działaniu tonizującym i przeciwutleniającym

- Kwas hialuronowy o różnej masie cząsteczkowej:

• wysokiej – działa nawilżająco

• średniej - nadaje skórze napięcie i jędrność

• niskiej - działanie wypełniające i liftingujące

- Olej z awokado: wypełnia i zmiękcza

- Olejek Shea: odżywia

REZULTATY:

Skóra jest natychmiast nawilżona*

- Już po 30 minutach od aplikacji skóra jest o 50% bardziej nawilżona*

- Po 7 dniach stosowania skóra jest bardziej miękka**

* test instrumentalny, ** test samooceny

Opakowanie: 1szt., Cena ok. 16,99zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.equilibra.pl , www.equilibrasklep.pl

Equilibra to marka z ponad 35-letnim doświadczeniem, będąca liderem w sprzedaży suplementów diety i kosmetyków naturalnych we Włoszech, wśród których kosmetyki Aloe Vera odnoszą największy sukces. W swojej ofercie oprócz kosmetyków pielęgnacyjnych posiada również suplementy diety. Equilibra stawia na naturalne trendy i skuteczną pielęgnację w zgodzie z naturą. W dążeniu do naturalności i jej szczególnego pokreślenia, asortyment marki sukcesywnie wzbogacany jest o nowe lepsze składy i moc ekstraktów roślinnych, a produkty marki stopniowo przechodzą rebranding opakowań w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. Equilibra używa surowców najlepszej jakości. Aloes, który jest głównym składnikiem produktów Equilibra, uzyskiwany jest w ręcznym procesie ekstraktowania liścia na zimno, kolejno następuje mechaniczne upłynnienie i stabilizacja wewnętrznej tkanki liści, dzięki czemu w pełni zachowuje swoje dobroczynne właściwości, stanowiąc 100% czysty nienaruszony surowiec. Co bardzo ważne, produkty Equilibra zawierają wysokie stężenie czystego, niepasteryzowanego Aloe Vera, od 20 aż do 98%!