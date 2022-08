PRODUCENT: EQUILIBRA

Nawilżający szampon aloesowy Equilibra 250 ml – nowa szata graficzna

Nawilżająca odżywka aloesowa Equilibra 200 ml – nowa szata graficzna

Nawilżająca maska aloesowa Equilibra 250 ml – nowa szata graficzna

Extra aloesowy Dermo żel Multi-Active Equilibra 150 ml, 75 ml

Ultra nawilżająca kuracja aloesowa 3+1 dla włosów wymagających nawilżenia i wzmocnienia – Szampon, odżywka, maska + czysty żel aloesowy Equilibra ALOE – moc natury i niepasteryzowanego aloesu dla pięknych, zdrowych i doskonale nawilżonych włosów!

Suche włosy? Zaufaj naturze i mocy aktywnych składników o potwierdzonym działaniu! Wypróbuj włoskie aloesowe kosmetyki do włosów Equilibra ALOE, na bazie wysokojakościowego, niepasteryzowanego aloesu i innych naturalnych składników aktywnych. Świetnie sprawdzą się stosowane osobno, a jeszcze lepiej w zestawie lub w formie pełnej kuracji nawilżającej 3+1 obejmującej szampon, odżywkę, maskę + czysty żel aloesowy Equilibra ALOE.

Szampon - Delikatne mycie - Nawilżający szampon aloesowy EQUILIBRA

Nawilżający szampon aloesowy Equilibra łagodnie oczyszcza włosy i skórę głowy, przywracając jej komfort i równowagę. Polecany jest do każdego rodzaju włosów. Dzięki zawartości odpowiednio wyselekcjonowanych ekstraktów roślinnych nawilża, wzmacnia i chroni włosy, które w efekcie stają się lśniące, miękkie i odżywione. Wysoka zawartość ekstraktowanego ręcznie aloesu dba o właściwe nawilżenie i ochronę włosów, a także skóry głowy. Formułę szamponu wzbogacono o wyciąg z liści pokrzywy, który działa wzmacniająco i wspiera wzrost włosów. Szampon zawiera także proteiny pszeniczne, roślinne surfaktanty, ekstrakt z siemienia lnianego oraz glicerynę pochodzenia roślinnego. W składzie szamponu znajduje się aż 98 % składników pochodzenia naturalnego. Jest delikatny i bezpieczny, dlatego polecany jest do stosowania przez całą rodzinę.

Co zawiera szampon aloesowy?

-Aloes Equilibra® w wysokim stężeniu 20% - Najwyższej jakości aloes pozyskiwany w ręcznym procesie ekstraktowania na zimno, bez obróbki chemicznej oraz bez pasteryzacji. Doskonale chroni i nawilża trzon włosa oraz przywraca równowagę skórze głowy.

- Proteiny pszeniczne - wzmacniają i chronią

- Wyciąg z liści pokrzywy - wzmacnia włosy

- Surfaktanty pochodzenia roślinnego - delikatnie oczyszczają

- ​Ekstrakt z siemienia lnianego - wzmacnia i odżywia

- Gliceryna roślinna - zapewnia miękkość, blask, wzmacnia i wygładza

Opakowanie: 250 ml, Cena: ok. 23 zł

Odżywka - Nawilżające odżywienie - Nawilżająca odżywka aloesowa EQUILIBRA

Nawilżająca odżywka aloesowa Equilibra sprawia, że włosy stają się odżywione, miękkie i lśniące. Po jej użyciu włosy się nie plączą, dzięki czemu łatwo je rozczesać. Odżywka aloesowa doskonale sprawdzi się w pielęgnacji każdego rodzaju włosów. Zawarte w niej naturalne składniki aktywne nawilżają, wzmacniają i chronią włosy oraz przywracają równowagę skórze głowy. Aloes, który stanowi znaczną część składu odżywki (20%) dba o właściwe nawilżenie i ochronę. Wyciąg z pokrzywy wzmacnia włosy i wspomaga ich wzrost. W produkcie znajdziemy również substancje odżywcze z olejków roślinnych, ekstrakt z siemienia lnianego oraz glicerynę roślinną.

Co zawiera odżywka aloesowa?

- Aloes Equilibra® w wysokim stężeniu 20% - Najwyższej jakości aloes pozyskiwany w ręcznym procesie ekstraktowania na zimno, bez obróbki chemicznej oraz bez pasteryzacji. Doskonale chroni i nawilża trzon włosa oraz przywraca równowagę skórze głowy.

- Wyciąg z liści pokrzywy - wzmacnia włosy i wspomaga ich wzrost

- Składniki odżywcze z olejków roślinnych - zapewniają miękkość i łatwe rozczesywanie

- Ekstrakt z siemienia lnianego - wzmacnia i odżywia

- Gliceryna roślinna - zapewnia miękkość, blask, wzmacnia i wygładza

Opakowanie: 200 ml, Cena: ok. 23 zł

Maska – Głębokie nawilżenie - Nawilżająca maska aloesowa EQUILIBRA

Nawilżająca maska aloesowa do włosów Equilibra doskonale pielęgnuje i nawilża włosy, w szczególności te przesuszone i delikatne. Maska zawiera aż 98% składników pochodzenia naturalnego, jest skuteczna w działaniu, a jednocześnie łagodna dla skóry i włosów. Świetnie nadaje się dla całej rodziny. W składzie maski znajdziemy aż 20% wysokojakościowego, niepasteryzowanego aloesu, który silnie nawilża i sprawia, że włosy odzyskują witalność, są odżywione i miękkie. Ekstrakt z liści pokrzywy działa wzmacniająco na włosy i wspomaga ich wzrost. Dodatek siemienia lnianego odżywia włosy, chroni skórę głowy i podobnie jak aloes przywraca jej równowagę. Gliceryna roślinna nadaje włosom blask i zdrowy wygląd, wzmacnia słabe i wypadające, a także wpływa na regenerację rozdwojonych końcówek

Co zawiera maska aloesowa?

- Aloes Equilibra® w wysokim stężeniu 20% - Najwyższej jakości aloes pozyskiwany w ręcznym procesie ekstraktowania na zimno, bez obróbki chemicznej oraz bez pasteryzacji. Doskonale chroni i nawilża trzon włosa oraz przywraca równowagę skórze głowy.

- Ekstrakt z liści pokrzywy – wzmacnia włosy i wspomaga ich wzrost.

- Ekstrakt z siemienia lnianego – wzmacnia i odżywia.

- Gliceryna roślinna – sprawia, że włosy stają się miękkie.

Opakowanie: 250 ml, Cena: ok. 30 zł

Czysty żel aloesowy - Extremalne nawilżenie - Extra aloesowy Dermo żel Multi-Active EQUILIBRA – multifunkcyjny, naturalny, niepasteryzowany!

Extra aloesowy Dermo żel Multi-Active Equilibra to wyjątkowy multifunkcyjny kosmetyk, z którym naprawdę warto się zaprzyjaźnić! Dlaczego? Bo kryje w sobie najwyższej jakości niepasteryzowany żel aloesowy - aż 98%, pozyskiwany w ręcznym procesie poprzez ekstraktowanie na zimno! To bardzo ważne, bo dzięki temu utrzymuje naturalne i aktywne składniki zawarte w liściach, zachowując swoje drogocenne właściwości lecznicze i odżywcze. Doskonały skład, najlepsza jakość, skuteczność działania – to właśnie jest Extra aloesowy Dermo żel Multi-Active Equilibra!

Żel: Żel Equilibra to uniwersalny dermokosmetyk, który potrafi zadbać o urodę, ale także o zdrowie, równowagę i dobrą kondycję skóry. Świetnie sprawdzi się też w pielęgnacji włosów. Skóra i włosy w każdym wieku i kondycji, a w szczególności te suche i odwodnione pokochają żel Equilibra z wzajemnością:)

Dlaczego właśnie żel Equilibra?

Dermo żel Equilibra ma bardzo wysokie stężenie czystego, niepasteryzowanego żelu aloesowego - aż 98%, pozyskiwanego w ręcznym procesie poprzez ekstraktowanie na zimno liścia aloesu, a następnie ucieranie go na bardzo gęstą masę. Aloes Equilibra, dzięki naturalnym metodom pozyskiwania żelu, utrzymuje naturalne i aktywne składniki zawarte w liściach, zachowując swoje drogocenne właściwości lecznicze i odżywcze.

Opakowanie: 150 ml Cena: ok. 35 zł, Opakowanie: 75 ml Cena: ok. 19 zł

Equilibra to marka z ponad 35-letnim doświadczeniem, będąca liderem w sprzedaży suplementów diety i kosmetyków naturalnych we Włoszech, wśród których kosmetyki Aloe Vera odnoszą największy sukces. W swojej ofercie oprócz kosmetyków pielęgnacyjnych posiada również suplementy diety. Equilibra stawia na naturalne trendy i skuteczną pielęgnację w zgodzie z naturą. W dążeniu do naturalności i jej szczególnego pokreślenia, asortyment marki sukcesywnie wzbogacany jest o nowe lepsze składy i moc ekstraktów roślinnych, a produkty marki stopniowo przechodzą rebranding opakowań w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. Equilibra używa surowców najlepszej jakości. Aloes, który jest głównym składnikiem produktów Equilibra, uzyskiwany jest w ręcznym procesie ekstraktowania liścia na zimno, kolejno następuje mechaniczne upłynnienie i stabilizacja wewnętrznej tkanki liści, dzięki czemu w pełni zachowuje swoje dobroczynne właściwości, stanowiąc 100% czysty nienaruszony surowiec. Co bardzo ważne, produkty Equilibra zawierają wysokie stężenie czystego, niepasteryzowanego Aloe Vera, od 20 aż do 98%!