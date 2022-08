MARKA: Equilibra

SERIA: ROSA

ASORTYMENT: Nowa linia różana Equilibra ROSA – 7 produktów

Różany krem przeciwstarzeniowy z kwasem hialuronowym 50ml, Cena ok 54,99zł Różane serum wygładzające z kwasem hialuronowym 30ml, Cena ok. 51,99 zł Różany liftingujący krem pod oczy z kwasem hialuronowym 15ml, Cena ok. 31,99 zł Delikatnie oczyszczająca różana woda micelarna z kwasem hialuronowym 400ml, ok. 24,99 zł Czysta woda różana orzeźwiająca 200ml, Cena ok. 22,99zł Różane micelarne chusteczki do demakijażu z kwasem hialuronowym 25szt.,Cena ok. 17,99zł Różana nawilżająca maska na twarz z kwasem hialuronowym 1szt., Cena ok. 16,99zł

Nowość 2022 - Equilibra Rosa – Nowa linia kosmetyków różanych od włoskiej marki Equilibra

Poczuj przyjemność i skuteczność naturalnej różanej pielęgnacji z nową linią kosmetyków różanych ROSA od włoskiej marki Equilibra

Pożegnaj zmęczoną i zestresowaną skórę twarzy, poczuj moc różanej pielęgnacji, moc fermentowanych składników, moc naturalnych składników aktywnych! Poznaj 7 produktów z nowej linii różanej Equilibra ROSA, przetestowanej i wysoko ocenionej przez recenzentki wizaz.pl. Poczuj przyjemność i skuteczność różanej pielęgnacji na własnej skórze!

Linia ROSA od włoskiej marki Equilibra to nowość dedykowana do pielęgnacji i oczyszczania zmęczonej i zestresowanej skóry twarzy. Sekretem linii jest innowacyjne połączenie składników o wyjątkowych właściwościach. Ekstrakt z płatków róży damasceńskiej, poddany procesowi specjalnej fermentacji i bioskraplania, działa na skórę tonizująco i przeciwutleniająco. Ten innowacyjny składnik skutecznie zwalcza wolne rodniki odpowiedzialne za 80% oznak starzenia się skóry. Dodatkowo ujędrnia i uelastycznia skórę oraz zapewnia jej prawdziwą regenerację. Różnocząsteczkowy kwas hialuronowy zapewnia skórze skuteczne nawilżenie, jędrność i elastyczność. Naturalne kosmetyki na bazie 98% składników pochodzenia roślinnego, sprawdzą się idealnie do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, nawet tej szczególnie wrażliwej. Estetyczne opakowania stworzone zostały z materiałów pochodzących z recyklingu. W serii znajduje się 7 produktów do kompleksowej pielęgnacji twarzy: krem, serum, krem pod oczy, maska na tkaninie, micelarna woda oczyszczająca, czysta woda orzeźwiająca, oraz chusteczki do demakijażu.





Linia ROSA została przetestowana przez użytkowniczki serwisu wizaż.pl. Wyniki testu są jednoznaczne!

Wizażanki są zachwycone nowymi kosmetykami Equilibra ROSA! Aż 95% z nich poleci produkty Róża & Kwas hialuronowy swojej przyjaciółce. 9 na 10 kobiet deklaruje, że sięgnie po nie ponownie po zakończeniu testu!

Opinie recenzentek:

„Bardzo przyjemne kosmetyki do pielęgnacji twarzy. Przy regularnym stosowaniu pierwsze pozytywne zmiany były dostrzegalne już po tygodniu. Nawilżają i ujędrniają skórę, jednoczenie pozostawiając ją promienną” – snove.

„Kosmetyki z linii różanej są niezwykle nawilżające o bardzo dobrym składzie i przepięknym zapachu. Moja cera jest nawilżona, świeża i gładka” – aga160395.

„Obłędny zapach, super lekka konsystencja i bardzo szybkie wchłanianie kosmetyków. Skóra stała się rozświetlona i promienna, co nie umknęło uwadze moich przyjaciółek „– Paulina.

„Kosmetyki mają piękne zapachy, a przede wszystkim skutecznie działają. Serum i krem świetnie nawilżają i regenerują skórę a woda micelarna jest lekka i przyjemnie odświeżająca. Zdecydowanie będę sięgać dalej po te produkty” – jaackles.

1.Różany krem przeciwstarzeniowy z kwasem hialuronowym Equilibra ROSA

Różany krem przeciwstarzeniowy z kwasem hialuronowym Equilibra ROSA nawilża i wygładza skórę, przywraca jej jędrność i elastyczność, odżywia i niweluje oznaki starzenia się skóry. Stosowany codziennie zapewnia skórze twarzy odpowiednie nawilżenie i gładkość. Zawarty w składzie średniocząsteczkowy kwas hialuronowy nawilża i liftinguje skórę, a fermentowany ekstrakt z róży damasceńskiej działa tonizująco i przeciwutleniająco. Kosmetyk o lekkiej konsystencji, szybko się wchłania i nie pozostawia efektu natłuszczenia. Zawiera aż 96% składników naturalnego pochodzenia. Ma delikatny, przyjemny zapach.

Opakowanie: 50ml, Cena ok 54,99zł

Ocena Wizażanek*:

Aż 95% recenzentek poleci produkty Róża & Kwas hialuronowy swojej przyjaciółce.

9 na 10 kobiet deklaruje, że sięgnie po nie ponownie po zakończeniu testu!

Krem różany spełnił oczekiwania 92% kobiet.

96% Wizażanek nie ma wątpliwości, że nawilża skórę.

Niemal tyle samo z nich potwierdziło, że ją regeneruje.

89% Recenzentek zauważyło, że krem ujędrnia skórę i szybko się wchłania.

9 na 10 kobiet uważa, że nie pozostawia tłustej warstwy.

*Wyniki na podstawie testu 142 użytkowniczek Wizaz.pl w lipcu 2022 r.

2.Różane serum wygładzające z kwasem hialuronowym Equilibra ROSA

Aksamitne serum wygładzające z kwasem hialuronowym Equilibra ROSA nawilża, zmiękcza i wygładza, eliminując oznaki starzenia się skóry. Kosmetyk posiada przyjemną i nietłustą konsystencję, łatwo się wchłania oraz wygładza skórę, pozostawiając ją świeżą i promienną. Zawarte w formule naturalne składniki zapewniają silne działanie regenerujące. Dzięki antyoksydacyjnej skuteczności róży poddanej procesowi fermentacji oraz nawilżającym i ochronnym właściwościom kwasu hialuronowego serum przywraca skórze naturalną kondycję. Zawiera aż 96% składników naturalnego pochodzenia. Ma delikatny, przyjemny zapach.

Opakowanie: 30ml, Cena ok. 51,99 zł

Ocena Wizażanek*:

Aż 95% recenzentek poleci produkty Róża & Kwas hialuronowy swojej przyjaciółce.

9 na 10 kobiet deklaruje, że sięgnie po nie ponownie po zakończeniu testu!

Serum różane spełniło oczekiwania 94% Recenzentek.

98% kobiet zauważyło, że ma lekką konsystencję.

Niemal tyle samo z nich uważa, że nie pozostawia tłustej warstwy.

96% użytkowniczek Wizaz.pl jest zdania, że wygładza skórę.

95% Recenzentek potwierdziło, że ją regeneruje, a także, że sprawia, że jest promienna.

*Wyniki na podstawie testu 142 użytkowniczek Wizaz.pl w lipcu 2022 r.

Różany liftingujący krem pod oczy z kwasem hialuronowym Equilibra ROSA

Delikatny liftingujący krem pod oczy Equilibra ROSA silnie nawilża, zmiękcza i wygładza, przywraca skórze jędrność i elastyczność, skutecznie przeciwdziałając starzeniu się skóry. Krem szybko się wchłania i nie obciąża skóry. Fermentowana woda różana w połączeniu z kwasem hialuronowym tworzy mieszankę naturalnych składników aktywnych, które zapewniają skuteczne działanie liftingujące oraz nawilżające. Zawarty w kosmetyku ekstrakt z róży damasceńskiej działa na skórę tonizująco i przeciwutleniająco. To naturalnie skuteczna pielęgnacja regenerująca dla zmęczonej skóry. Zawiera aż 97% składników naturalnego pochodzenia. Ma delikatny, przyjemny zapach.

Opakowanie: 15ml, Cena ok. 31,99 zł

Delikatnie oczyszczająca różana woda micelarna z kwasem hialuronowym Equilibra ROSA

Delikatnie oczyszczająca różana woda micelarna łagodnie i skutecznie oczyszcza skórę, silnie nawilża i odświeża, regeneruje. Silne działanie regenerujące, zawdzięcza antyoksydacyjnej skuteczności fermentowanego ekstraktu z róży oraz nawilżającym i ochronnym właściwościom kwasu hialuronowego. Delikatnie i skutecznie oczyszcza cerę. Usuwa wszelkie ślady po makijażu, pozostawiając skórę świeżą i stonowaną. Jest idealna dla każdego rodzaju skóry, szczególnie tej najbardziej wrażliwej. Zawiera aż 98% składników naturalnego pochodzenia. Ma delikatny, przyjemny zapach.

Opakowanie: 400ml, Cena ok. 24,99 zł

Ocena Wizażanek*:

Aż 95% recenzentek poleci produkty Róża & Kwas hialuronowy swojej przyjaciółce.

9 na 10 kobiet deklaruje, że sięgnie po nie ponownie po zakończeniu testu!

94% Wizażanek jest zdania, że produkt odświeża skórę.

90% Recenzentek uważa, że delikatnie usuwa zanieczyszczenia i resztki makijażu.

90% Tyle samo z nich zauważyło, że tonizuje skórę.

*Wyniki na podstawie testu 142 użytkowniczek Wizaz.pl w lipcu 2022 r.

Czysta woda różana orzeźwiająca Equilibra ROSA

Czysta woda różana orzeźwiająca Equilibra ROSA wyrównuje pH skóry, oczyszcza i przyjemnie odświeża. To kosmetyk stworzony z myślą o dobrym samopoczuciu skóry. W swoim składzie zawiera wodę z róży damasceńskiej o przepięknym zapachu, poddanej procesowi fermentacji, a także ekstrakty z wybranych gatunków szlachetnych róż. Ten multiaktywny tonik stanowi idealne uzupełnienie w codziennej rutynie oczyszczania cery, skutecznie równoważy pH skóry, przywracając jej naturalną świeżość i nawilżenie. Zawiera aż 98% składników naturalnego pochodzenia. Ma delikatny, przyjemny zapach.

Opakowanie: 200ml, Cena ok. 22,99zł

Różane micelarne chusteczki do demakijażu z kwasem hialuronowym Equilibra ROSA

Różane micelarne chusteczki Equilibra ROSA skutecznie i delikatnie oczyszczają skórę z wszelkich zanieczyszczeń, działają antyoksydacyjnie, nawilżają i zmiękczają skórę. Wykonane są w 100% z naturalnej tkaniny wiskozowej. W delikatny sposób usuwają makijaż oraz wszelkie zanieczyszczenia z okolicy twarzy, ust i oczu, bez konieczności spłukiwania. Nasączone micelarnym lotionem wzbogaconym wodą różaną poddaną procesowi fermentacji o działaniu tonizującym i antyoksydacyjnym. Zawarty w składzie trójcząsteczkowy kwas hialuronowy zapewnia skórze skuteczne nawilżenie i miękkość. Zawierają aż 98% składników naturalnego pochodzenia. Mają delikatny, przyjemny zapach.

Opakowanie: 25szt., Cena ok. 17,99zł

Różana nawilżająca maska na twarz z kwasem hialuronowym Equilibra ROSA

W skrócie: Różana nawilżająca maska w płacie zapewnia skórze twarzy skuteczne nawilżenie i jędrność. Sekret jej właściwości to połączenie ekstraktu z róży poddanej procesowi fermentacji oraz kwasu hialuronowego o różnej masie cząsteczkowej. Dzięki składnikom aktywnym o działaniu tonizującym i przeciwutleniającym cera jest odpowiednio zregenerowana i odmłodzona. Maska wykonana w 100% z naturalnej tkaniny wiskozowej, podlegającej biodegradacji. Zawiera aż 97% składników naturalnego pochodzenia. Ma delikatny, przyjemny zapach.

REZULTATY:

Skóra jest natychmiast nawilżona*. Już po 30 minutach od aplikacji skóra jest o 50% bardziej nawilżona*. Po 7 dniach stosowania skóra jest bardziej miękka**, * test instrumentalny, ** test samooceny

Opakowanie: 1szt., Cena ok. 16,99zł

www.equilibra.pl , www.equilibrasklep.pl

Equilibra to marka z ponad 35-letnim doświadczeniem, będąca liderem w sprzedaży suplementów diety i kosmetyków naturalnych we Włoszech, wśród których kosmetyki Aloe Vera odnoszą największy sukces. W swojej ofercie oprócz kosmetyków pielęgnacyjnych posiada również suplementy diety. Equilibra stawia na naturalne trendy i skuteczną pielęgnację w zgodzie z naturą. W dążeniu do naturalności i jej szczególnego pokreślenia, asortyment marki sukcesywnie wzbogacany jest o nowe lepsze składy i moc ekstraktów roślinnych, a produkty marki stopniowo przechodzą rebranding opakowań w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. Equilibra używa surowców najlepszej jakości. Aloes, który jest głównym składnikiem produktów Equilibra, uzyskiwany jest w ręcznym procesie ekstraktowania liścia na zimno, kolejno następuje mechaniczne upłynnienie i stabilizacja wewnętrznej tkanki liści, dzięki czemu w pełni zachowuje swoje dobroczynne właściwości, stanowiąc 100% czysty nienaruszony surowiec. Co bardzo ważne, produkty Equilibra zawierają wysokie stężenie czystego, niepasteryzowanego Aloe Vera, od 20 aż do 98%!