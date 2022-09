Bardzo suche włosy? Aloes pomoże! Jak wykorzystać aloes i żel z aloesu, jak go stosować i jakie efekty można uzyskać.

Gładkie, lśniące, zdyscyplinowane, po prostu piękne włosy są marzeniem każdej z nas. W drogeriach krzyczą do Ciebie z półek kolorowe butelki szamponów i odżywek, opisy obiecują cuda, a Tobie od tego wszystkiego kręci się w głowie. Coraz częściej jednak zamiast wierzyć reklamom i „oczami” kupować produkty w najatrakcyjniejszych opakowaniach, szukamy naturalnych, sprawdzonych jeszcze przez nasze babcie sposobów pielęgnacji. Ekologia, bezpieczeństwo, natura i zgodna z nią pielęgnacja staje się naszą ulubioną formą dbania o swoje zdrowie i urodę. Dlatego tym razem będzie sporo o włosach i naturalnym sposobie ich pielęgnacji. Przedstawiamy naszego dzisiejszego bohatera – ALOES, który w postaci żelu zadba o Twoje włosy i skórę głowy w sposób wyjątkowy.

Aloes – ta roślina ma moc!

Aloes to roślina, której niesamowite właściwości zdrowotne i pielęgnacyjne znane są od stuleci. Jest sukulentem, co oznacza, że wykształcił tkankę wodną umożliwiającą mu przetrwanie w środowisku o ograniczonym dostępie do wody. Sam natomiast zawiera jej w sobie aż około 99%!

W przeszłości używano aloesu jako środka łagodzącego na rany i oparzenia, gdyż zauważono jego doskonały wpływ na proces regeneracji skóry. W medycynie służył jako lek na dolegliwości żołądkowe, skutecznie łagodził bóle stawów, używano go również do balsamowania zwłok.

Dziś wiemy o aloesie i jego dobroczynnych właściwościach znacznie więcej. Wiemy na przykład, że jego doskonały wpływ na naszą skórę to nie tylko składniki aktywne, których w aloesie jest około 200 ale też jego pH, które wynosi 4,5, czyli jest bardzo zbliżone do pH ludzkiej skóry (4,7 – 5,6). Wiemy też, że jego niesamowite właściwości sprawdzają się zarówno w medycynie, jak i w kosmetologii, która pokochała aloes za to jak nawilża, koi, chroni i łagodzi naszą skórę oraz… włosy!

Żel aloesowy, czyli kosmetyk idealny dla włosów

Aloes w formie żelu to jedna z najpopularniejszych propozycji kosmetycznych z wykorzystaniem tej niesamowitej rośliny. Używany jest najczęściej miejscowo, do łagodzenia podrażnionej skóry oraz jej nawilżania. My dziś chcemy zaproponować Ci jeszcze inne, mniej popularne jego zastosowanie. Co powiesz na żel aloesowy na włosy?

Humektant – słyszałaś to słowo? Oznacza substancję bardzo silnie nawilżającą, która posiada zdolność absorbowania wody i zatrzymywania jej w skórze i we włosach. Aloes jest humektantem, a zatem nawilża włosy „od środka” i zatrzymuje tę wilgoć na długo. Ponadto jako substancja rozpuszczalna w wodzie, całkowicie zmywa się z włosów, dzięki temu nie obciąża ich, a pH zbliżone do ludzkiego ma bardzo kojący wpływ na skórę głowy. Podsumowując aloes odżywia i nawilża pasma, ułatwia ich rozczesywanie, sprawia, że są gładkie, miękkie i lśniące (to dzięki wygładzeniu łusek włosa), czyli dokładnie takie jak lubisz. Dodatkowo aloes dba o skórę głowy, przywracając jej odpowiednie pH, łagodząc podrażnienia i swędzenie, a poprzez nawilżenie skóry głowy zapobiega powstawaniu suchego łupieżu oraz odżywia cebulki, stymulując je do wzrostu nowych włosów.

Na zimno i na bogato – czyli jaki najlepszy żel aloesowy?

Na półkach drogeryjnych i aptecznych znajdziesz całe mnóstwo rozmaitych żeli aloesowych. Na co powinnaś zwrócić uwagę wybierając najlepszy? Pierwsze kryterium powinna stanowić zawartość czystego, dojrzałego aloesu w żelu. Doskonale, gdy utrzymuje się ona na poziomie 97-99%. Substancje pomocnicze w postaci konserwantów zapewniających czystość mikrobiologiczną i dłuższą trwałość produktu mogą stanowić minimalny dodatek. Wspomnieliśmy o dojrzałości aloesu. Jest ona niezwykle istotna, ponieważ prawdziwe bogactwo składników aktywnych, w tym cennych minerałów i polisacharydów wykształca się w roślinie dopiero po około 3 - 4 latach od rozpoczęcia uprawy. To nie wszystko! Aby zachować te drogocenne właściwości aloesu w kosmetyku, bardzo ważny, o ile nie najważniejszy jest sposób pozyskania i przetwarzania aloesu „na zimno”. Jako świadomi konsumenci coraz częściej poszukujemy produktów o naturalnym składzie, wytwarzanych w zgodzie ze środowiskiem, o jak najbardziej naturalnych metodach przetwarzania. Zdajemy sobie sprawę ze szkodliwości parabenów, wiemy, że barwniki czy nadmiar substancji zapachowych są w produktach zbędne i mogą wywoływać podrażnienia lub reakcje alergiczne. Dlatego wybierając żel aloesowy zwróćmy uwagę na skład produktu i jakość surowców, czyli wysoką zawartość czystego, dojrzałego, niepasteryzowanego aloesu i minimum substancji pomocniczych w produkcie. – tłumaczy Aneta Chachuła, ekspert włoskiej marki Equilibra, producenta dermokosmetyków naturalnych na bazie niepasteryzowanego aloesu. Wybierając żel aloesowy, oczekujemy przede wszystkim bezpieczeństwa stosowania i spektakularnych efektów jego działania. Aby tak było ważna jest nie tylko wysoka zawartość aloesu w produkcie, ale również sposób jego pozyskiwania. Ma on bowiem wpływ na ostateczny skład i jakość żelu. Aloes w 99% składa się z wody. Pozostały 1% to składniki aktywne i polisacharydy. Im polisacharydów jest więcej, tym o lepszym jakościowo żelu mówimy. Warto zaznaczyć, że wspomniane polisacharydy giną w wysokich temperaturach, dlatego należy unikać produktów, do produkcji których aloes został poddany procesowi pasteryzacji odbywającemu się przecież w wysokiej temperaturze. Najkorzystniejszą metodą pozyskiwania aloesu jest więc ekstrahowanie na zimno miąższu dojrzałego, odciętego tuż przy korzeniu liścia, a następnie ucieranie go na gęstą masę. Dzięki temu niemal nieprzetworzona roślina zamknięta w tubce pod postacią żelu zachowuje wszystkie swoje najcenniejsze właściwości lecznicze i pielęgnacyjne. – dodaje ekspert.

Podsumowując, aloes, choć jako sukulent jest stosunkowo łatwy w uprawie, ma swoje wymagania dotyczące procesu przetwarzania. Żel pozyskiwany z miąższu liścia zachowa w pełni swoje drogocenne właściwości tylko wtedy, gdy zostanie pozyskany z odpowiednio dojrzałej rośliny, a w procesie obróbki nie wezmą udziału wysokie temperatury. Warto zwrócić zatem uwagę na aspekty wybierając najlepszy dla swoich potrzeb żel aloesowy.

Jak używać żelu aloesowego na włosy?

Wiesz już jak działa żel aloesowy i na co zwrócić uwagę, wybierając ten najlepszy. Teraz czas na kilka porad jak go stosować, aby efekty Cię zachwyciły. Wspominaliśmy już, że aloes jako humektant doskonale nawilża włosy, ale pamiętaj, że związana we wnętrzu włosa woda może powodować puszenie się fryzury, zwłaszcza gdy ta narażona jest na działanie wilgoci. Dlatego dużo lepszym pomysłem jest łączenie żelu aloesowego z codziennymi kosmetykami pielęgnacyjnymi lub olejami. Maska do włosów (najlepiej emolientowa) połączona z żelem aloesowym doskonale nawilży, odżywi i wygładzi włosy nieporowate. Żel aloesowy dodany do szamponu złagodzi drażniące działanie kosmetyku na wrażliwą skórę głowy. Z kolei płukanka aloesowa złożona z wody z dodatkiem żelu aloesowego w proporcji 2:1 ułatwi rozczesywanie, wygładzi łuskę włosa i wzmocni jego strukturę, chroniąc przed czynnikami zewnętrznymi. Najbardziej spektakularne efekty osiągniesz jednak używając aloesu połączonego z olejem roślinnym. Olejowanie wzmocnione aloesem to prawdziwa odżywcza bomba dla każdego rodzaju włosów. Po takim zabiegu włosy stają się ultranawilżone, lśniące, gładkie, pięknie błyszczą i przestają się puszyć. Samodzielnie żel aloesowy nadaje się doskonale jako wcierka do skóry głowy – nawilża ją, łagodzi podrażnienia wywołane zabiegami fryzjerskimi, zapobiega powstawaniu suchego łupieżu, niweluje świąd i przywraca skórze równowagę.

Kosmetyki do włosów z aloesem to świetna opcja dla każdego

Jesteśmy pewni, że już nie możesz doczekać się wypróbowania żelu aloesowego do pielęgnacji swoich włosów. Jesteśmy również pewni, że rozkocha Cię on w sobie tak bardzo, że będziesz chciała więcej. Bardzo proszę – na rynku dostępne są również cale linie pielęgnacyjne do włosów na bazie aloesu. Maski, szampony i odżywki do włosów na bazie ekstrahowanego na zimno aloesu to doskonała pielęgnacja włosów i skóry głowy dla całej rodziny. Produkty zawierające 20% czystego, dojrzałego, niepasteryzowanego aloesu w połączeniu z naturalnymi składnikami, takimi jak pokrzywa, siemię lniane i gliceryna zapewniają bezpieczeństwo stosowania oraz efekt w postaci odżywionych, mocnych włosów i zdrowej skóry głowy zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. - zdradza ekspert marki Equilibra Aneta Chachuła.

Teraz, kiedy o aloesie i jego fantastycznych właściwościach wiesz już wszystko, nie pozostaje nam nic innego jak życzyć Ci pięknych, zdrowych i zadbanych włosów. Aaa i pozdrów od nas swojego nowego najlepszego przyjaciela – żel aloesowy?

Więcej o aloesie i naturalnej pielęgnacji equilibra.pl