Fermentowane składniki w kosmetykach to urodowy hit! Co to jest fermentacja kosmetyczna i dlaczego składniki z fermentacji są tak cenne

Czasy, gdy firmy kosmetyczne prześcigały się w odkrywaniu i promowaniu coraz to nowych syntetycznych składników aktywnych działających rzekomo najskuteczniej na naszą skórę mamy już za sobą. Teraz wracamy do korzeni – to natura staje się tym, co przemysł kosmetyczny odkrywa na nowo. Niekwestionowanymi liderkami w promowaniu naturalnej pielęgnacji skóry stały się Azjatki, którym kobiety na całym świecie zazdroszczą alabastrowej i nieskazitelnie gładkiej cery. Jednym z sekretów azjatyckiej pielęgnacji skóry są składniki fermentowane.

Na czym polega fermentacja kosmetyczna? Dlaczego składniki fermentowane w kosmetykach są tak skuteczne? Jak korzystać z fermentowanych składników, aby zachwycały efektami? Zapraszamy do przeczytania poniższego artykułu.

Magia czy biologia? Na czym polega zjawisko fermentacji

Fermentacja nie jest nowym odkryciem. Wręcz przeciwnie, jest jednym z najbardziej pierwotnych procesów biologicznych zaobserwowanych przez człowieka. Początkowo uznawana była za magię, jak wszystko, czego człowiek nie potrafi do końca zrozumieć. Z czasem jednak znalazła swoje zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Od setek lat przebiega w identyczny sposób – polega na rozkładzie lub przekształcaniu białek i cukrów z pomocą mikroorganizmów – bakterii, grzybów i drożdży. Najlepiej znamy ją z kuchni. To właśnie dzięki fermentacji powstają kefiry czy kiszonki uznawane za bardzo korzystne dla naszego zdrowia. Od jakiegoś czasu procesy fermentacji zaczęły być przeprowadzane również w celu otrzymywania składników aktywnych do produkcji kosmetyków.

Składniki fermentowane w przemyśle kosmetycznym

Wykorzystanie procesów fermentacji do produkcji kosmetyków okazało się absolutnie fenomenalnym odkryciem. Okazuje się bowiem, że właściwości otrzymanego składnika aktywnego zależą od tego jakie mikroorganizmy zadziałają na materiał roślinny. Dzięki temu z tej samej rośliny jesteśmy w stanie wygenerować witaminy, polisacharydy, peptydy, lipidy czy hormony o różnych właściwościach i skutecznie ukierunkować ich działanie. Dodatkowo składniki poddane fermentacji dzielą się na mniejsze cząsteczki, które znacznie łatwiej wnikają w głąb skóry. Są lepiej wchłaniane, przez co wykazują skuteczniejsze działanie nawilżające, odżywcze i ujędrniające. Magia? Nie, natura i jej niekwestionowana moc.

Nawilżona, jędrna i promienna skóra, czyli za co kochamy składniki aktywne poddane fermentacji?

Wiemy już na czym polega fermentacja. Teraz czas skupić się na tym za co kosmetologia tak bardzo ją pokochała. Nowoczesna kobieta jest wymagająca i świadoma. Od swoich kosmetyków oczekuje nie tylko atrakcyjnego opakowania, pięknego zapachu i obiecującego opisu. Chce używać produktów skutecznych, naturalnych i bezpiecznych. Najlepsze firmy dermokosmetyczne wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom, oferując kobietom przebadaną dermatologicznie, kompleksową pielęgnację skóry o zawartości składników naturalnych zbliżonej do 100%. Odpowiednio przeprowadzony proces fermentacji, któremu poddany zostaje składnik kosmetyku przy udziale starannie dobranego mikroorganizmu powoduje rozkład substratu na nowe związki aktywne o zaskakującej skuteczności. Absolutnym odkryciem okazała się róża damasceńska. Ekstrakt z jej płatków poddany specjalnej fermentacji i bioskraplaniu uwalnia aż 94% więcej wolnych polifenoli. Zwiększa to antyoksydacyjne działanie kosmetyku. Działanie antyoksydacyjne pomaga zwalczać wolne rodniki, które są odpowiedzialne za ponad 80% oznak starzenia się skóry! - tłumaczy Aneta Chachuła, ekspert włoskiej marki Equilibra, producenta dermokosmetyków na bazie sfermentowanej róży damasceńskiej. Działanie tonizujące i przeciwutleniające ekstraktu to nie wszystko, co robi on dla naszej skóry. Okazuje się bowiem, że proces fermentacji zwiększa o 237% ilość frakcji aminokwasowo – białkowej. W praktyce oznacza to znaczny wzrost stymulacji skóry do wspomagania jej naturalnej elastyczności. Zatem działanie ujędrniające, przeciwstarzeniowe i uelastyczniające kosmetyków z różą damasceńską poddaną fermentacji jest naprawdę spektakularne. A ponieważ mechanizm działania polega tu na stymulowaniu naturalnych procesów zachodzących w skórze, spowolnionych wiekiem oraz czynnikami środowiskowymi, efekt stosowania tych preparatów utrzymuje się naprawdę długo.” – dodaje ekspert.

Poddana fermentacji róża damasceńska – królowa skutecznej kompleksowej pielęgnacji skóry

Róża damasceńska poddana specjalnemu procesowi fermentacji to prawdziwe odkrycie. Jako składnik aktywny kosmetyków doskonale nawilża skórę, sprawia, że jest jędrna i promienna. A co my możemy zrobić, aby jeszcze bardziej wesprzeć jej działanie? Prawidłowa pielęgnacja cery składa się z kilku etapów - oczyszczanie, tonizowanie, nawilżanie i pielęgnacja uzupełniająca. Dlatego woda micelarna, którą możemy stosować również w formie wygodnych chusteczek do demakijażu, tonik, krem oraz krem pod oczy to kosmetyki, które powinny stanowić absolutne minimum w kobiecej kosmetyczce. Doskonale, jeśli ich działanie wsparte będzie jeszcze nietłustym, silnie regenerującym serum oraz mocno odżywczą i przeciwutleniającą maską. „Kompleksowa pielęgnacja to gwarancja pięknej, promiennej i gładkiej skóry. Najlepsze firmy dermokosmetyczne dbają o to, aby ich klientki mogły stosować taką właśnie kompleksową pielęgnację opartą na tym samym składniku aktywnym. Dlatego powstają linie kosmetyków, w których wpływ głównego składnika aktywnego na skórę wspierany jest starannie dobranymi składnikami dodatkowymi. Ich działanie uzupełnia się wówczas wzajemnie powodując wielopoziomowe pobudzenie procesów odżywczych i regeneracyjnych, a co z tym związane wzrost skuteczności kuracji. – wyjaśnia Aneta Chachuła. I dodaje: Okazuje się, że ekstrakt z róży damasceńskiej poddany procesowi fermentacji doskonale współpracuje z kwasem hialuronowym. Obecność tego składnika w wodzie micelarnej powoduje nawilżanie i ochronę skóry nawet podczas procesu jej oczyszczania. O prawidłowe pH zadba z kolei nawilżająca i orzeźwiająca woda różana. Kwas hialuronowy w kremie do twarzy i pod oczy oraz w serum i masce wspiera tonizujące i przeciwutleniające działanie róży damasceńskiej, silnie nawilżając i wygładzając skórę. Takie kompleksowe działanie sprawia, że nasza cera zawsze wygląda świeżo, promiennie i młodo.”

Komfort stosowania i spektakularne efekty dla każdej z nas

Nie musimy już zazdrościć Koreankom ich nieskazitelnych cer. Teraz same możemy zadbać o swoją i również cieszyć młodą, jędrną i pełną blasku skórą każdego dnia. Wszystko dzięki zastosowaniu w kosmetykach fermentowanych składników aktywnych, wśród których naszym absolutnym faworytem stała się róża damasceńska. Kosmetyki oparte na tym składniku zapewnią nam nie tylko kompleksową i skuteczną, ale również niezwykle przyjemną i bezpieczną pielęgnację. Piękny różany zapach, przyjemne, nietłuste konsystencje, a także brak parabenów, olejów mineralnych, silikonów i barwników w składzie to coś, na co codziennie zasługuje skóra każdej z nas!

