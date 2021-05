MARKA : Equilibra

SERIA: AKTYWNY WĘGIEL - NATURALNA CZYSTOŚĆ

PRODUKT: Oczyszczający krem-żel do twarzy z aktywnym węglem 75ml – NOWOŚĆ

Oczyszczający krem-żel do twarzy z aktywnym węglem EQUILIBRA

Nowy Krem-żel do twarzy z aktywnym węglem Equilibra doskonale odświeża, nawilża i detoksykuje. Polecany jest do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju cery, szczególnie tej narażonej na zanieczyszczenia, wymagającej skutecznego odświeżenia. Dzięki połączeniu właściwości najwyższej jakości aloesu i naturalnych składników efektywnie pielęgnuje skórę twarzy, czyniąc ją bardziej elastyczną, odżywioną i głęboko nawilżoną. Zawarty w kremie węgiel aktywny naturalnie pochłania zanieczyszczenia pomagając oczyścić skórę z toksyn oraz pozostałości makijażu i innych nieczystości. Wspiera także procesy regulujące przetłuszczanie się skóry, nadając jej lekkości i świeżości.

Moc głównych składników:

- Aloes Equilibra® w stężeniu 20%. Najwyższej jakości aloes pozyskiwany w ręcznym procesie ekstrahowania na zimno, bez obróbki chemicznej oraz bez pasteryzacji. Doskonale nawilża, chroni i przywraca równowagę skórze twarzy.

- Węgiel aktywny - naturalnie pochłania zanieczyszczenia pomagając oczyścić skórę z toksyn, mikrocząsteczek, pozostałości makijażu i innych nieczystości. Wspiera procesy regulujące przetłuszczanie się skóry, nadając jej lekkości i świeżości.

- Olej ze słodkich migdałów utrzymuje odpowiednie nawodnienie skóry

- Ekstrakt z rukoli – działa kojąco, przeciwzapalnie, tonizuje, podnosi odporność skóry na szkodliwe czynniki zewnętrzne, toksyny, alergeny.

- Ekstrakt z wody z czarnej jagody – działa przeciwbakteryjnie, ściągająco, spowalnia procesy starzenia

- Ekstrakt z wody z czarnej porzeczki – nawilża, tonizuje, łagodzi podrażnienia i wspomaga proces regeneracji skóry.

Lekka i jedwabista konsystencja sprawia, że krem – żel jest wyjątkowo przyjemny w użyciu, doskonale się wchłania nie pozostawiając tłustej warstwy. Zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego

Kosmetyk został przebadany dermatologicznie i klinicznie. Dostępny jest w poręcznym opakowaniu 75 ml.

www.equilibra.pl

www.equilibrasklep.pl

Producent: EQUILIBRA

Linia produktowa: Aktywny Węgiel - Naturalna Czystość

Opakowanie: 75 ml

Cena: ok. 42 zł

Equilibra to marka z ponad 30-letnim doświadczeniem, będąca liderem w sprzedaży suplementów diety i kosmetyków naturalnych we Włoszech, wśród których kosmetyki Aloe Vera odnoszą największy sukces. W swojej ofercie oprócz kosmetyków pielęgnacyjnych posiada również suplementy diety. Equilibra stawia na naturalne trendy i skuteczną pielęgnację w zgodzie z naturą. W dążeniu do naturalności i jej szczególnego pokreślenia, asortyment marki sukcesywnie wzbogacany jest o nowe lepsze składy i moc ekstraktów roślinnych, a produkty marki stopniowo przechodzą rebranding opakowań w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. Equilibra używa surowców najlepszej jakości. Aloes, który jest głównym składnikiem produktów Equilibra, uzyskiwany jest w ręcznym procesie ekstraktowania liścia na zimno, kolejno następuje mechaniczne upłynnienie i stabilizacja wewnętrznej tkanki liści, dzięki czemu w pełni zachowuje swoje dobroczynne właściwości, stanowiąc 100% czysty nienaruszony surowiec. Co bardzo ważne, produkty Equilibra zawierają wysokie stężenie czystego, niepasteryzowanego Aloe Vera, od 20 aż do 98%!