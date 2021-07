MARKA : Equilibra

SERIA: SUN CARE

PRODUKT: Aloesowe mleczko w sprayu po opalaniu 150 ml

EQUILIBRA - Aloesowe mleczko w sprayu po opalaniu – przyjemne odświeżenie i efektywna pielęgnacja dla opalonej skóry

Odświeżające aloesowe mleczko w sprayu po opalaniu Equilibra poleca się na lato! Jego bogata formuła doskonale pielęgnuje i odżywia, oraz skutecznie koi skórę dając przyjemne uczucie świeżości i orzeźwienia. Dostępne jest w wygodnym, innowacyjnym opakowaniu z rozpylaczem 360°. Pozwala to na higieniczne i łatwe dozowanie produktu w każdej pozycji, oraz wykorzystanie 100% jego zawartości.

Mleczko Equilibra zawiera aż 40% niepasteryzowanego aloesu o właściwościach łagodzących i odświeżających. Przywraca nawilżenie oraz komfort skórze odwodnionej i przesuszonej przez słońce, pozostawiając ją gładką i promienną. Zawarte w składzie olejek kokosowy i olej arganowy głęboko odżywiają, witamina E pomaga zwalczać wolne rodniki, natomiast bisabolol działa kojąco i uspokajająco na skórę po ekspozycji słonecznej. Produkt stosowany regularnie pomaga utrzymać opaleniznę. Mleczko w sprayu, tak jak cała seria kosmetyków do opalania Equilibra ALOE SOLARE, jest bliskie naturze i środowisku, ma wysoką zawartość składników pochodzenia naturalnego.

Moc głównych składników:

- Aloes Equilibra® w stężeniu 40% - Najwyższej jakości aloes pozyskiwany w ręcznym procesie ekstrahowania na zimno, bez obróbki chemicznej oraz bez pasteryzacji. Pomaga chronić skórę przed działaniem promieni słonecznych i uszkodzeniami wywołanymi przez światło. Nawilża, odświeża i równoważy skórę zaczerwienioną od słońca, wiatru i soli.

- Olej kokosowy - nawilża przesuszoną skórę, zmniejsza uczucie pieczenia

- Olej arganowy - działa emoliencyjnie, regeneruje i ujędrnia, łagodzi podrażnienia

- Bisabolol – działa kojąco i uspokajająco na skórę po ekspozycji słonecznej

Aloesowe mleczko po opalaniu w sprayu Equilibra dostępne jest w wygodnym i higienicznym opakowaniu 150ml. Produkt jest wydajny, ma lekką konsystencję, bardzo dobrze się rozprowadza i wchłania. Został przetestowany dermatologicznie.

www.equilibra.pl , www.equilibrasklep.pl

Producent: EQUILIBRA

Linia produktowa: SUN CARE

Opakowanie: 150 ml

Cena: ok. 39 zł

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Equilibra to marka z ponad 30-letnim doświadczeniem, będąca liderem w sprzedaży suplementów diety i kosmetyków naturalnych we Włoszech, wśród których kosmetyki Aloe Vera odnoszą największy sukces. W swojej ofercie oprócz kosmetyków pielęgnacyjnych posiada również suplementy diety. Equilibra stawia na naturalne trendy i skuteczną pielęgnację w zgodzie z naturą. W dążeniu do naturalności i jej szczególnego pokreślenia, asortyment marki sukcesywnie wzbogacany jest o nowe lepsze składy i moc ekstraktów roślinnych, a produkty marki stopniowo przechodzą rebranding opakowań w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. Equilibra używa surowców najlepszej jakości. Aloes, który jest głównym składnikiem produktów Equilibra, uzyskiwany jest w ręcznym procesie ekstraktowania liścia na zimno, kolejno następuje mechaniczne upłynnienie i stabilizacja wewnętrznej tkanki liści, dzięki czemu w pełni zachowuje swoje dobroczynne właściwości, stanowiąc 100% czysty nienaruszony surowiec. Co bardzo ważne, produkty Equilibra zawierają wysokie stężenie czystego, niepasteryzowanego Aloe Vera, od 20 aż do 98%!