Świadoma pielęgnacja twarzy w zgodzie z naturą – Aloes

W kompleksowej pielęgnacji twarzy podstawę stanowią trzy główne elementy – oczyszczanie, łagodzenie podrażnień i regeneracja oraz nawilżanie. Jak się okazuje, wszystkie te zabiegi możemy wykonać z pomocą jednego, niezwykłego składnika – aloesu. Ta zyskująca coraz większe uznanie roślina to baza wielu kosmetyków naturalnych. Dzięki swojej wszechstronności zapewnia ona wyjątkowe rezultaty pielęgnacyjne.

Aloes to naturalne i wręcz nieocenione źródło cennych witamin, minerałów, aminokwasów, kwasów tłuszczowych oraz enzymów, z którymi nasza skóra zyskuje nie tylko świeżość i lepszą kondycję, ale znacznie więcej. Niezwykłe właściwości aloesu czynią go niezastąpionym sposobem na intensywne nawilżenie skóry, ale również niezawodnym środkiem łagodzącym stany zapalne np. trądzikowe, podrażnienia, skutki poparzeń słonecznych, dolegliwości po ukąszeniach owadów, zaczerwienienia czy świąd skóry. Jest on także niezwykłym wsparciem w gojeniu poparzeń, ran i skaleczeń, pomaga w zmniejszeniu obrzęków i opuchlizny, działa przeciwzapalnie i regenerująco. „Niesamowite walory aloesu pozwalają wykorzystać go w pielęgnacji twarzy i ciała na wiele sposobów. Wspaniale odżywia skórę, redukuje widoczność wyprysków, blizn czy przebarwień, a dodatkowo rewelacyjnie nawadnia cerę, likwidując szorstkość skóry. Łagodzi też podrażnienia po goleniu i depilacji. Zawiera on witaminy: B, C, E, oraz kwas foliowy, biotynę, sód, potas, cynk, magnez, miedź i żelazo. To prawdziwy eliksir urody.” – mówi Aneta Chachuła ekspert włoskiej marki Equilibra, specjalizującej się w produkcji naturalnych dermokosmetyków na bazie wysokojakościowego aloesu.

Aloes – właściwości, które pokocha Twoja twarz

Skóra twarzy to szczególnie wrażliwa strefa, dlatego wymaga kompleksowego podejścia, które aloes zapewnia wyjątkowo skutecznie. Naturalny żel z aloesu jest nieoceniony w pielęgnacji cery przesuszonej, podrażnionej, z zaczerwienieniem, wypryskami i trądzikiem. Będzie on również doskonałym wsparciem regeneracji naskórka, gdy pragniemy załagodzić przebarwienia czy reakcje alergiczne. Aloes pomocny jest także w niwelowaniu opuchlizny np. pod oczami, a przy tym poprawia koloryt cery poszarzałej i zmęczonej.

Aloes na twarz – składnik wskazany dla każdego?

Aloes doskonale sprawdza się w pielęgnacji każdego rodzaju skóry bez względu na wiek. Ma silne właściwości nawilżające, które szczególnie doceni cera sucha. Za sprawą bogactwa składników, stanowi on genialny kosmetyk cery dojrzałej. Osoby zmagające się z cerą tłustą, trądzikową docenią jego walory przeciwzapalne i łagodzące, a cera naczynkowa zyska z nim cudowne ukojenie. Aloes nie zatyka porów i pozwala skórze oddychać, przez co można stosować go w codziennej pielęgnacji bez obaw. Stosowanie aloesu nie jest wskazane jedynie u osób uczulonych na ten składnik – przed użyciem warto zatem wykonać próbę uczuleniową, nakładając odrobinę kosmetyku na skórę za uchem lub w zgięciu łokcia, a następnie odczekać 24 h. Jeżeli nie pojawi się reakcja alergiczna, można stosować produkty na bazie aloesu bez obaw.

Cera problematyczna? Aloes może pomóc!

Osoby zmagające się z wypryskami i niedoskonałościami skóry z pewnością docenią aloes w codziennej pielęgnacji. Z racji tego, że działa on przeciwzapalnie, łagodzi podrażniania i zaczerwienienia, a także regeneruje i przyspiesza gojenie ran stanowi ogromne wsparcie dla cery trądzikowej. Cera tłusta lub mieszana zyska dzięki aloesowi świeżość, gdyż reguluje on wydzielanie sebum, pomaga dogłębnie oczyścić skórę i świetnie ją nawilża. Każda problematyczna cera wymaga również odżywienia, które z pomocą aloesu jest kompleksowe.

Jak stosować aloes na twarz?

Aloes można stosować na wiele sposobów, w tym w formie gotowego żelu aloesowego lub kosmetyków z aloesem. Najpopularniejszym produktem jest właśnie żel aloesowy, który ma niezwykle wszechstronne zastosowanie. Można go używać na czystą skórę w charakterze serum do twarzy tuż przed nałożeniem ulubionego kremu. Może być również stosowany jako podkład pod olej roślinny, dzięki czemu cera zyska pełniejsze nawilżenie i ochronę. Żel aloesowy to również doskonała baza pod makijaż aplikowana na oczyszczoną skórę. Można po niego sięgnąć również, gdy potrzebujemy kojącego kosmetyku na wypryski, zmiany trądzikowe i stany zapalne. Należy jednak przy tym pamiętać, że nie można go stosować na otwarte rany. Jest on też doskonałą maseczką pielęgnacyjną, zwłaszcza, gdy połączymy go z innymi składnikami np. z miodem, kurkumą, kurzym białkiem, olejem arganowym, oliwą z oliwek w zależności od potrzeb i oczekiwanych rezultatów. Gotowy żel może być też używany jako tonik do twarzy, ale w tym przypadku należy rozcieńczyć go hydrolatem. Świetnie spełnia się też w roli kremu pod oczy, który cudownie koi opuchliznę, przy czym najlepiej stosować go po schłodzeniu w lodówce. Kolejną możliwością wykorzystania żelu aloesowego jest zastosowanie go w charakterze bazy pod krem, która genialnie nawilża i wzmacnia działanie kosmetyku. Wreszcie można go też zastosować jako krem na podrażnienia po goleniu – nałożony na podrażnioną skórę wspaniale ją ukoi, nawilży i zredukuje zaczerwienienia.

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru kosmetyków z aloesem?

Wybierając żel aloesowy lub kosmetyki z aloesem należy przede wszystkim postawić na jakość. Dobre produkty mają naturalnie prosty skład charakteryzujący się wysoką zawartością czystego aloesu. O jakości aloesu świadczą naturalne metody jego pozyskiwania i łagodnego przetwarzania. Wysokojakościowy aloes jest niepasteryzowany, pozyskuje się go w ręcznym procesie poprzez ekstrahowanie na zimno liścia aloesu, a następnie ucieranie go na bardzo gęstą masę. Aloes dzięki naturalnym metodom otrzymywania utrzymuje naturalne i aktywne składniki zawarte w liściach, zachowując swoje drogocenne właściwości lecznicze i odżywcze. – dodaje ekspert Equilibra. Produkty te powinny być przy tym przebadane pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. W dobie troski o planetę oraz zwracania uwagi na zrównoważony rozwój warto stawiać na marki oraz produkty, które produkowane są z poszanowaniem środowiska naturalnego, w tym wykorzystujące materiały z recyklingu do produkcji opakowań.

Pielęgnacja aloesowa to mnóstwo możliwości dla skóry i włosów, którym warto się bliżej zainteresować. Stosowanie gotowych kosmetyków jest przyjemne i wygodne, dlatego wybór produktów z najwyższej półki, bazujących na pierwszorzędnej jakości aloesie, to najlepszy sposób na piękną skórę. Ta niezwykła roślina potrafi rozwiązać większość problemów pielęgnacyjnych. Efektywnym działaniem aloesu mogą cieszyć się całe pokolenia, gdyż ze względu na swoje naturalne pochodzenie i delikatność, działa szybko i skutecznie, nie podrażniając nawet bardzo wrażliwej skóry.

Więcej o naturalnej pielęgnacji i aloesie na equilibra.pl